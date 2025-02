USF do bairro Paranapungá realiza plantão de vacinação contra dengue neste sábado

A campanha é destinada ao público-alvo da vacinação: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. O objetivo é intensificar as ações de imunização contra a doença, oferecendo a vacina em horários diferenciados para melhor atender a população.

A Prefeitura de Três Lagoas realiza neste sábado (15), das 8h ao 12h, o terceiro plantão da Campanha Estadual ‘MS Vacina Mais – Dengue’ na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Paranapungá, localizada na rua José Lopes Sejopolis, nº 995.

O ‘MS Vacina Mais – Dengue’ continua em todas as salas de vacinação das USFs, exceto nas unidades dos bairros Arapuá e Jupiá, com funcionamento estendido até as 18h.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas