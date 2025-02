USF Santa Rita atenderá neste sábado na campanha 'MS Vacina Mais – Dengue'

O objetivo da campanha é intensificar as ações de vacinação contra a doença, direcionadas ao público-alvo de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Rita sediará o último plantão da campanha estadual ‘MS Vacina Mais – Dengue’, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, no sábado (22) das 8h às 12h. A unidade fica localizada na rua Alexandre Abrão, n° 2334.

Reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate às Arboviroses será na próxima quinta-feira (27)

Até o dia 25 de fevereiro, todas as salas de vacinação das USFs, exceto as Unidades dos bairros Arapuá e Jupiá, estarão em funcionando até as 18h, para atender à população alvo da campanha.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas