Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Atenção

USF Santa Rita terá atendimento parcial na segunda devido manutenção na rede elétrica

Todos os pacientes terão o atendimento remarcado

Redação RCN67

Durante a manhã, a unidade permanecerá aberta, mas funcionará apenas para acolhimento e orientações, sem realização de procedimentos que dependem de energia elétrica. Foto: Divulgação/Assessoria.
Durante a manhã, a unidade permanecerá aberta, mas funcionará apenas para acolhimento e orientações, sem realização de procedimentos que dependem de energia elétrica. Foto: Divulgação/Assessoria.

Na segunda-feira (6), a Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Rita, em Três Lagoas, terá alterações no atendimento durante o período da manhã. A mudança ocorre em razão de um desligamento programado da rede elétrica pela concessionária Elektro, que será realizado entre 6h30 e 11h para manutenção preventiva.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os pacientes que tinham consultas e procedimentos agendados para a data já foram informados e terão o atendimento remarcado.

Durante a manhã, a unidade permanecerá aberta, mas funcionará apenas para acolhimento e orientações, sem realização de procedimentos que dependem de energia elétrica.

Notícias Relacionadas

A previsão é de que, assim que a energia for restabelecida, o atendimento volte ao normal no período da tarde.

Em caso de dúvidas ou outras informações, a população pode entrar em contato pelos telefones e WhatsApp: (67) 99206-2612, (67) 99287-0888 e (67) 99252-9758.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos