USF Santa Rita terá atendimento parcial na segunda devido manutenção na rede elétrica

Na segunda-feira (6), a Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Rita, em Três Lagoas, terá alterações no atendimento durante o período da manhã. A mudança ocorre em razão de um desligamento programado da rede elétrica pela concessionária Elektro, que será realizado entre 6h30 e 11h para manutenção preventiva.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os pacientes que tinham consultas e procedimentos agendados para a data já foram informados e terão o atendimento remarcado.

Durante a manhã, a unidade permanecerá aberta, mas funcionará apenas para acolhimento e orientações, sem realização de procedimentos que dependem de energia elétrica.