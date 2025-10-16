Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Saúde

USF Santo André retoma atendimentos após reforma e ampliação em Três Lagoas

A reforma incluiu aumento da recepção, construção de dois novos consultórios e melhorias na climatização

Pedro Tergolino

O espaço foi totalmente revitalizado para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes e melhores condições de trabalho para os servidores. Foto: Reprodução/TVC HD.
O espaço foi totalmente revitalizado para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes e melhores condições de trabalho para os servidores. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Unidade de Saúde da Família (USF) Santo André, em Três Lagoas, voltou a atender a população na segunda-feira (6) após 45 dias de reforma e ampliação. O espaço foi totalmente revitalizado para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes e melhores condições de trabalho para os servidores.

Mais estrutura e acolhimento

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Salim, o objetivo principal da obra foi melhorar o acolhimento e a infraestrutura da unidade.

“Nós percebemos que várias unidades precisavam de melhorias estruturais para garantir mais conforto tanto para os servidores quanto para os pacientes. No Santo André, conseguimos ampliar e modernizar o espaço, criando um ambiente mais acolhedor e adequado”, explicou Juliana.

A reforma incluiu aumento da recepção, construção de dois novos consultórios e melhorias na climatização, garantindo um ambiente refrigerado e protegido contra o calor intenso da cidade.

“Falando de Três Lagoas, que é uma cidade muito quente, o ar-condicionado faz toda a diferença. Agora temos uma recepção ampla e moderna, que proporciona uma espera mais qualificada”, destacou a secretária.

Ampliação do atendimento

Com as novas salas, a unidade poderá receber mais pacientes e ampliar o número de especialidades oferecidas.

“Teremos condições de incluir a equipe multiprofissional — com psicologia e fisioterapia — e oferecer um atendimento ainda mais completo. É um avanço importante para o bairro e para toda a rede de atenção básica”, afirmou Juliana.

Durante o período de reforma, o atendimento foi temporariamente realocado, mas agora todos os serviços já estão normalizados.

Compromisso com a saúde pública

Juliana Salim também ressaltou o compromisso da gestão municipal em garantir melhorias constantes na rede de saúde.

“O prefeito Cassiano Maia tem trabalhado com foco em uma gestão comprometida e responsável. Nosso papel é oferecer acolhimento, estrutura e capacitação para os servidores, sempre priorizando a qualidade do atendimento à população”, concluiu.

