USF Santo André retoma atendimentos após reforma e ampliação em Três Lagoas

A Unidade de Saúde da Família (USF) Santo André, em Três Lagoas, voltou a atender a população na segunda-feira (6) após 45 dias de reforma e ampliação. O espaço foi totalmente revitalizado para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes e melhores condições de trabalho para os servidores.

Mais estrutura e acolhimento

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Salim, o objetivo principal da obra foi melhorar o acolhimento e a infraestrutura da unidade.

“Nós percebemos que várias unidades precisavam de melhorias estruturais para garantir mais conforto tanto para os servidores quanto para os pacientes. No Santo André, conseguimos ampliar e modernizar o espaço, criando um ambiente mais acolhedor e adequado”, explicou Juliana.

A reforma incluiu aumento da recepção, construção de dois novos consultórios e melhorias na climatização, garantindo um ambiente refrigerado e protegido contra o calor intenso da cidade.

“Falando de Três Lagoas, que é uma cidade muito quente, o ar-condicionado faz toda a diferença. Agora temos uma recepção ampla e moderna, que proporciona uma espera mais qualificada”, destacou a secretária.

Ampliação do atendimento