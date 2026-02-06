Uso da cannabis medicinal cresce em Três Lagoas após avanços na regulamentação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou novas resoluções que estabelecem um marco jurídico para o cultivo, a produção e o uso da cannabis exclusivamente para fins medicinais e científicos no Brasil. Embora a substância já seja utilizada no tratamento de diversas doenças no país, o tema ainda enfrenta resistência e tabus por parte da sociedade.

A cannabis medicinal é considerada uma alternativa terapêutica eficaz para determinadas condições de saúde, como epilepsia, dores crônicas e distúrbios neurológicos, com benefícios comprovados por estudos científicos. Por se tratar de um medicamento de origem natural, os efeitos colaterais tendem a ser menores quando comparados a outras terapias convencionais.

Em Três Lagoas, a procura por tratamentos à base de cannabis tem crescido nos últimos anos. De acordo com o médico de família Vinícius Neves, especialista na prescrição de cannabis medicinal, muitos pacientes chegam após inúmeras tentativas frustradas com outros tratamentos. Segundo ele, cada caso passa por uma análise criteriosa para avaliar se o paciente realmente é indicado para esse tipo de terapia.