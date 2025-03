Uso excessivo de atestados médicos no comércio gera debate em Três Lagoas

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo) de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, abordou durante o programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta segunda-feira (24), uma preocupação crescente entre empresários do setor: o uso excessivo de atestados médicos por funcionários. Segundo ele, a alta reincidência na apresentação desses documentos tem causado prejuízos significativos para os estabelecimentos comerciais.

Durante uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, foi constatado que dois estabelecimentos da cidade receberam um total de 300 atestados apenas nos meses de janeiro e fevereiro, resultando em uma média de 150 afastamentos mensais. O volume expressivo de ausências tem impactado diretamente a produtividade e a operação das empresas.

Embora reconheça que o atestado médico é um direito do trabalhador, Torres destaca que a prática precisa ser pautada na ética. “Há muitos casos em que os funcionários não estão realmente doentes, mas solicitam atestados sem necessidade real, o que prejudica as empresas e sobrecarrega outros trabalhadores”, afirmou.