Utam de Três Lagoas elege nova diretoria para o ano de 2026

A União Três-lagoense das Associações de Moradores de Bairros (UTAM) elegeu, na última semana, a nova diretoria que comandará a entidade ao longo de 2026. O presidente eleito é Eurides Silveira de Freitas, que também preside o Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas.

Eurides afirmou que aceitou o desafio motivado pelo compromisso com o desenvolvimento da cidade e pelo trabalho coletivo que pretende implantar na entidade.

“Tudo que eu posso fazer para ajudar a cidade, para a gente conseguir um desenvolvimento melhor para Três Lagoas, nós estamos juntos”, afirmou.

Segundo ele, o convite para assumir a presidência não foi o primeiro, mas a proposta de uma gestão participativa foi decisiva.

“Eu vou estar presidente, mas quem vai comandar a UTAM é a diretoria. A ideia é dar oportunidade para as pessoas que estão à nossa volta participarem ativamente”, destacou.

Entre as principais metas da nova gestão está o fortalecimento das associações de bairro, muitas delas atualmente desativadas ou sem representação formal. Eurides confirmou que esse trabalho será prioridade logo no início do mandato.