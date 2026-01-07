Utam de Três Lagoas elege nova diretoria para o ano de 2026

A União Três-lagoense das Associações de Moradores de Bairros (UTAM) elegeu, na última semana, a nova diretoria que comandará a entidade ao longo de 2026. O presidente eleito é Eurides Silveira de Freitas, que também preside o Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas.
Eurides afirmou que aceitou o desafio motivado pelo compromisso com o desenvolvimento da cidade e pelo trabalho coletivo que pretende implantar na entidade.
“Tudo que eu posso fazer para ajudar a cidade, para a gente conseguir um desenvolvimento melhor para Três Lagoas, nós estamos juntos”, afirmou.
Segundo ele, o convite para assumir a presidência não foi o primeiro, mas a proposta de uma gestão participativa foi decisiva.
“Eu vou estar presidente, mas quem vai comandar a UTAM é a diretoria. A ideia é dar oportunidade para as pessoas que estão à nossa volta participarem ativamente”, destacou.
Entre as principais metas da nova gestão está o fortalecimento das associações de bairro, muitas delas atualmente desativadas ou sem representação formal. Eurides confirmou que esse trabalho será prioridade logo no início do mandato.
“Já fomos procurados por três ou quatro bairros que querem resgatar suas associações. Vamos dar estrutura, com apoio de contador e advogado, para que essas associações voltem a funcionar”, explicou.
Outro eixo de atuação será a qualificação profissional nos bairros, com foco tanto em trabalhadores quanto em pequenos empreendedores.
“Queremos levar qualificação profissional para os bairros, levar o Sebrae para atender micros e pequenas empresas. Não só o trabalhador, mas também quem empreende”, afirmou.
Questionado sobre uma polêmica envolvendo a eleição, em que houve divergências sobre a permanência da antiga presidência, Eurídio disse que optou por não entrar em conflitos e reforçou o discurso de união.
“Eu não montei chapa, fui escolhido para fazer parte dela. Vou trabalhar com todos, inclusive com quem estava na oposição. Precisamos de todos para melhorar os bairros e, consequentemente, Três Lagoas”, concluiu.
A posse da nova diretoria deve ocorrer nos próximos dias, dando início oficial à nova gestão da UTAM.