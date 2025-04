UTI do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé está entre as melhores do Brasil

O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas (MS), gerido pelo Instituto Acqua sob a administração da SES (Secretaria de Estado da Saúde), está na lista de melhores UTIs brasileiras com performance nos parâmetros mortalidade hospitalar e utilização de recursos. O destaque foi divulgado na última semana pela AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira).

Idealizada em 2010, a iniciativa ‘UTIs Brasileiras’ tem como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico das unidades de terapia intensiva no Brasil e compartilhar informações que possam ser úteis para orientar políticas de saúde e estratégias, com intenção de melhorar o cuidado dos pacientes críticos no País. A ação estimula ainda o uso de indicadores de qualidade e desempenho na gestão das UTIs adulto e pediátricas e, com isso, busca aprimorar a qualidade da medicina intensiva e aumentar a segurança dos pacientes no Brasil.

Desde sua criação, anualmente, os hospitais participantes recebem certificados com selos de participação no Registro Nacional e de gestão de indicadores. A avaliação é feita pela Epimed Solutions – plataforma de dados assistenciais que, em parceria com a AMIB, atribui às unidades de terapia intensiva de todo o país as certificações. São observados diversos tópicos, como Segurança do Paciente, Eficiência Assistencial, Humanização e Satisfação.

Reconhecimento e Impacto

Samir Siviero, diretor-presidente do Instituto Acqua, enaltece a conquista e parabeniza os profissionais que, diariamente, fortalecem o trabalho. “Atuamos para a população. Saber que tanto esforço resulta em reconhecimentos como este nos motiva e instiga ainda mais a lutar por um SUS acolhedor e satisfatório. Parabenizo cada profissional que com inteligência, conhecimento, dedicação, paixão e respeito entregam muito trabalho. Esse reconhecimento é de vocês. Aproveito, ainda, para agradecer ao governo estadual pelo empenho e parceria”, avalia o gestor.

“Estamos muito felizes com essa conquista, pois ela reforça e valida todos os processos que desenvolvemos e implantamos para, em todas as circunstâncias, aperfeiçoar os atendimentos ofertados aos pacientes. É algo que nos deixa ainda mais focados em prestar atendimento de qualidade”, destaca Henrique Schultz, diretor-geral da unidade.