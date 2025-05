Vacinação contra a gripe é liberada para toda a população de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou, na manhã desta terça-feira (13), que todos os moradores de Três Lagoas a partir de 6 meses de idade já podem procurar uma Unidade de Saúde da Família (USF) para receber a dose anual contra a influenza-gripe. A imunização foi liberada hoje, por meio de nota técnica emitida pelo Governo do Estado, ampliando a cobertura vacinal contra a doença. A imunização tem apresentado índices abaixo do esperado em Três Lagoas e em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, especialmente entre os grupos prioritários.

Até o momento, conforme dados da Coordenação Municipal de Imunização da SMS, a cobertura vacinal em Três Lagoas permanece abaixo das expectativas: entre idosos, não ultrapassa 38%; entre crianças, está em apenas 27%; e entre gestantes, segue baixa, atingindo apenas 35% do público-alvo.

Apesar disso, conforme dados do Governo, no ranking nacional o nosso estado está em primeiro na cobertura vacinal contra a influenza com quase 30% da população já vacinada.

ONDE SE VACINAR