Vacinação contra gripe segue abaixo do ideal em Três Lagoas e SMS faz novo alerta

Com o período do inverno e previsão de frio intenso a partir desta sexta-feira (8) a domingo (10), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faz um novo alerta à população: a vacinação contra a gripe é essencial para prevenir complicações respiratórias, especialmente entre os grupos prioritários.
Apesar da disponibilidade de doses e da continuidade da Campanha de Vacinação contra a Influenza, a cobertura vacinal em Três Lagoas permanece abaixo do esperado. De acordo com os dados da Central de Imunização, até o dia 07 de agosto, foram aplicadas 34.712 doses, o que representa apenas 47,32% de cobertura.
Entre os grupos prioritários, os índices também são preocupantes:
- Idosos: 50,02% de cobertura (9.091 doses aplicadas)
- Crianças: 43,50% (4.781 doses aplicadas)
- Gestantes: 42,35% (603 doses aplicadas)
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça que a campanha continua ativa nas salas de vacinação de todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e que a população deve procurar o quanto antes a vacinação. A imunização é gratuita e fundamental para reduzir casos graves e internações causadas pela gripe.
FRENTE FRIA NO FDS
Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a nova frente fria deve derrubar os termômetros para valores entre 4°C e 8°C, podendo ser ainda mais baixa em algumas regiões, com risco de geada.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas