Vacinação contra gripe segue abaixo do ideal em Três Lagoas e SMS faz novo alerta

Com o período do inverno e previsão de frio intenso a partir desta sexta-feira (8) a domingo (10), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faz um novo alerta à população: a vacinação contra a gripe é essencial para prevenir complicações respiratórias, especialmente entre os grupos prioritários.

Apesar da disponibilidade de doses e da continuidade da Campanha de Vacinação contra a Influenza, a cobertura vacinal em Três Lagoas permanece abaixo do esperado. De acordo com os dados da Central de Imunização, até o dia 07 de agosto, foram aplicadas 34.712 doses, o que representa apenas 47,32% de cobertura.

Entre os grupos prioritários, os índices também são preocupantes: