Vacinação contra Influenza será realizada na Feira Central e no Shopping neste sábado em Três Lagoas

Neste sábado (17), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza mais ações especiais de vacinação contra a Influenza (gripe), agora liberada para toda a população com 06 meses ou mais de idade. As doses estarão disponíveis em dois pontos estratégicos: na Feira Central Turística, das 6h às 11h, e no Shopping Três Lagoas, das 14h às 18h.

Mesmo com esse cenário local, Mato Grosso do Sul se destaca no cenário nacional, liderando o ranking de cobertura vacinal contra a Influenza com quase 30% da população já imunizada, de acordo com dados do Governo do Estado.

Para receber o imunizante recomenda-se portar o CPF em versão física ou digital, pois é necessário informar o número para cadastro.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas