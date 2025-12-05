Vacinação contra VSR para gestantes começa na segunda-feira em todas as unidades de saúde de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que as doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) já chegaram ao município e que a vacinação terá início na segunda-feira (8), em todas as unidades de saúde. O imunizante é destinado exclusivamente às gestantes a partir da 28ª semana de gestação, conforme orientação do Ministério da Saúde.

O VSR é um dos principais responsáveis por infecções respiratórias graves em bebês, especialmente nos primeiros seis meses de vida. A vacinação materna tem como objetivo proteger tanto a gestante quanto o recém-nascido, reduzindo o risco de bronquiolite, pneumonia e hospitalizações.

De acordo com a SMS, a vacina será aplicada em dose única e estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante o horário de atendimento normal. Para receber o imunizante, a gestante deve apresentar documento de identificação, cartão de pré-natal e comprovante de residência.