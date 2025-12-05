Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Saúde

Vacinação contra VSR para gestantes começa na segunda-feira em todas as unidades de saúde de Três Lagoas

O imunizante é destinado exclusivamente às gestantes a partir da 28ª semana de gestação

Redação RCN67

A prefeitura orienta que as gestantes mantenham o pré-natal em dia e procurem a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina já na primeira semana da campanha. Foto: Divulgação/Assessoria.
A prefeitura orienta que as gestantes mantenham o pré-natal em dia e procurem a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina já na primeira semana da campanha. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que as doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) já chegaram ao município e que a vacinação terá início na segunda-feira (8), em todas as unidades de saúde. O imunizante é destinado exclusivamente às gestantes a partir da 28ª semana de gestação, conforme orientação do Ministério da Saúde.

O VSR é um dos principais responsáveis por infecções respiratórias graves em bebês, especialmente nos primeiros seis meses de vida. A vacinação materna tem como objetivo proteger tanto a gestante quanto o recém-nascido, reduzindo o risco de bronquiolite, pneumonia e hospitalizações.

De acordo com a SMS, a vacina será aplicada em dose única e estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante o horário de atendimento normal. Para receber o imunizante, a gestante deve apresentar documento de identificação, cartão de pré-natal e comprovante de residência.

Notícias Relacionadas

A coordenadora de Imunização, Humberta Azambuja, reforça que a chegada da vacina representa “um importante avanço na proteção dos bebês, especialmente neste período de maior circulação do vírus”. Ela destaca ainda que a adesão das gestantes é fundamental para garantir o impacto esperado na redução de casos graves.

A prefeitura orienta que as gestantes mantenham o pré-natal em dia e procurem a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina já na primeira semana da campanha.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos