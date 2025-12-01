Veículos de Comunicação
Vagas de emprego no setor de papel e celulose estão disponíveis para Três Lagoas e mais duas cidades de MS

As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de formação, refletindo o crescimento contínuo do setor de base florestal no Estado

Redação RCN67

O Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose de Mato Grosso do Sul (Sinpacems) divulgou as oportunidades de emprego disponibilizadas pelas empresas associadas para a primeira semana de dezembro. As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de formação, refletindo o crescimento contínuo do setor de base florestal no Estado.

Eldorado Brasil — Três Lagoas, Inocência e Água Clara

Para Três Lagoas, a Eldorado está com oportunidades nas funções de:

  • Mecânico(a)
  • Especialista Competitivo
  • Analista de Cadastro de Materiais
  • Monitor(a) Florestal
  • Motorista Tritem
  • Oficial de Cozinha
  • Supervisor(a) de Desenvolvimento Operacional

Para Inocência e Água Clara, há vagas para:

  • Ajudante Florestal

As inscrições e detalhes sobre cada função estão disponíveis no site.

Suzano — Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo

A Suzano abriu seleção para as áreas de:

  • Consultor(a) de Qualidade
  • Técnico(a) de Segurança do Trabalho

Os interessados devem se cadastrar pelo site.

Três Lagoas

É oferecida vaga para:

  • Técnico(a) em Elétrica e Instrumentação

As inscrições podem ser feitas por meio do link.

O Sinpacems destaca que a qualificação profissional e a ampliação da força de trabalho são essenciais para acompanhar o avanço do setor de celulose, papel e base florestal em Mato Grosso do Sul, que segue em expansão e gerando novas oportunidades em todo o Estado.

*Informações da Assessoria de Imprensa.

