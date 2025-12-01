Vagas de emprego no setor de papel e celulose estão disponíveis para Três Lagoas e mais duas cidades de MS

O Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose de Mato Grosso do Sul (Sinpacems) divulgou as oportunidades de emprego disponibilizadas pelas empresas associadas para a primeira semana de dezembro. As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de formação, refletindo o crescimento contínuo do setor de base florestal no Estado.

Eldorado Brasil — Três Lagoas, Inocência e Água Clara

Para Três Lagoas, a Eldorado está com oportunidades nas funções de:

Mecânico(a)

Especialista Competitivo

Analista de Cadastro de Materiais

Monitor(a) Florestal

Motorista Tritem

Oficial de Cozinha

Supervisor(a) de Desenvolvimento Operacional

Para Inocência e Água Clara, há vagas para:

Ajudante Florestal

As inscrições e detalhes sobre cada função estão disponíveis no site.

Suzano — Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo

A Suzano abriu seleção para as áreas de: