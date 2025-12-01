Vagas de emprego no setor de papel e celulose estão disponíveis para Três Lagoas e mais duas cidades de MS

O Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose de Mato Grosso do Sul (Sinpacems) divulgou as oportunidades de emprego disponibilizadas pelas empresas associadas para a primeira semana de dezembro. As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de formação, refletindo o crescimento contínuo do setor de base florestal no Estado.
Eldorado Brasil — Três Lagoas, Inocência e Água Clara
Para Três Lagoas, a Eldorado está com oportunidades nas funções de:
- Mecânico(a)
- Especialista Competitivo
- Analista de Cadastro de Materiais
- Monitor(a) Florestal
- Motorista Tritem
- Oficial de Cozinha
- Supervisor(a) de Desenvolvimento Operacional
Para Inocência e Água Clara, há vagas para:
- Ajudante Florestal
As inscrições e detalhes sobre cada função estão disponíveis no site.
Suzano — Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo
A Suzano abriu seleção para as áreas de:
- Consultor(a) de Qualidade
- Técnico(a) de Segurança do Trabalho
Os interessados devem se cadastrar pelo site.
Três Lagoas
É oferecida vaga para:
- Técnico(a) em Elétrica e Instrumentação
As inscrições podem ser feitas por meio do link.
O Sinpacems destaca que a qualificação profissional e a ampliação da força de trabalho são essenciais para acompanhar o avanço do setor de celulose, papel e base florestal em Mato Grosso do Sul, que segue em expansão e gerando novas oportunidades em todo o Estado.
*Informações da Assessoria de Imprensa.