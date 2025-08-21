Vagas para castração estão preenchidas, mas Castramóvel continua com demais serviços no bairro Vila Alegre

O Castramóvel, trailer itinerante da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue em funcionamento na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Alegre e teve a data final prorrogada para o dia 05 de setembro, oferecendo diversos serviços gratuitos voltados à saúde e ao bem-estar de cães e gatos.

As vagas para castração já foram preenchidas, mas a população ainda pode contar com outros atendimentos importantes, como: vacinação antirrábica, administração de vermífugos, profilaxia da leishmaniose, orientações sobre posse responsável, prevenção de acidentes com animais peçonhentos e identificação por microchip.

O principal objetivo da ação é promover o controle populacional de animais, prevenir doenças e conscientizar os tutores sobre a importância da posse responsável, contribuindo para a saúde coletiva e o bem-estar animal. A próxima etapa será destinada aos moradores da região do Jardim Atenas, com início no dia 09 de setembro.