Vai pegar estrada? PRF dá dicas para uma viagem mais segura

Benefício

INSS libera consulta à antecipação do 13º para mais de 34 milhões de beneficiários

Cerca de 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar a antecipação do décimo terceiro salário. A consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou no site gov.br/meuinss. Com a previsão de injetar R$ 73,3 bilhões na economia, a antecipação do […]