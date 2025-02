Valor do café está em alta e deve aumentar nas próximas semanas

O café, um dos itens mais presentes na mesa dos brasileiros, está cada vez mais caro. Nos últimos anos, fatores como a alta do dólar, o crescimento da demanda internacional e as variações climáticas impactaram a produção do grão e contribuíram para a elevação dos preços. Em Três Lagoas, essa realidade tem pesado no bolso do consumidor.

Em 2021, geadas dizimaram cerca de 20% da safra de café arábica, e a recuperação foi lenta. Já em 2023, o fenômeno El Niño trouxe estiagens prolongadas, enquanto o La Niña, no ano passado, causou chuvas excessivas, dificultando ainda mais a produção. O economista, Aldo Barrigosse, explica que, como o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, qualquer redução na oferta nacional impacta o preço global da commodity.

A alta nos preços tem levado consumidores e estabelecimentos a racionarem o consumo. O personal trainer, Vitor Sena, por exemplo, reduziu a quantidade de café disponível para seus clientes nos treinos. “Antes fazíamos cerca de seis garrafas por dia, agora limitamos a quatro”, relata.