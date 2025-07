Associação de Jovens Empresários de Três Lagoas elege nova diretoria

A nova diretoria da Associação de Jovens Empresários e Empreendedores de Três Lagoas (AJE-TL) tomou posse oficialmente no último sábado (20), com a advogada Vandressa Borges assumindo a presidência da entidade. Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo em uma das associações mais relevantes do setor produtivo local, que completou 10 anos de fundação em julho.

Durante a cerimônia, Vandressa destacou a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho dos antecessores, que, segundo ela, elevaram o nível de atuação da AJE.

“A régua está alta. A associação tem representatividade política e social. Nossa missão é seguir com excelência tanto no engajamento da classe empresarial quanto no desenvolvimento econômico da cidade”, afirmou.

Para o segundo semestre de 2025, a nova presidente anunciou uma agenda intensa de atividades, incluindo palestras em parceria com o Sebrae e o principal evento da associação: a premiação “Empresário Destaque”, marcada para novembro. O evento reconhece empresas e empreendedores que se destacam nos setores do comércio, indústria e serviços, por meio de diagnóstico e avaliação de maturidade empresarial.

O ex-presidente Francisco Medeiros da Silva Neto, que comandou a AJE nos últimos dois anos, elogiou a sucessora.