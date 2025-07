Veiculo furtado em SP é recuperado pela PRF na BR-262 em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no sábado (5), na BR-262 em Água Clara (MS), um veículo Fiat Strada furtado no estado de São Paulo e que seria levado para Campo Grande (MS).

O veículo era conduzido por um homem que não teve sua identidade revelada e seguia no sentido Campo Grande. A abordagem ocorreu no km 141 da rodovia, durante uma checagem de rotina. Ao consultar os números de identificação do chassi, os policiais constataram que o carro era produto de furto.