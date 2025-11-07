Vence na segunda-feira, a nona parcela do IPTU 2025

Vence na próxima segunda-feira (10), o prazo para pagamento da nona parcela do IPTU 2025, para quem decidiu fazer o parcelamento.

Para aqueles que ainda estão sem o carnê, o Setor de Tributação da Prefeitura de Três Lagoas informa que o mesmo pode ser adquirido pela internet no site www.treslagoas.ms.gov.br, na aba “TRIBUTOS > EMISSÃO IPTU > IMOBILIÁRIO”, digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.

A guia também pode ser retirada na própria Tributação, localizada na av. Antônio Trajano dos Santos, 30, no Paço Municipal, Centro, esquina com av. Rosário Congro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h.