Vencedores do handebol Sub-14 no JETs 2025 são definidos em Três Lagoas

Os campeões do handebol masculino e feminino mirim (Sub-14) dos Jogos Escolares Três-lagoenses (JETs), no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha” foram definidos na noite de quarta-feira (14). A competição consagrou os grandes campeões da modalidade, em um sistema de pontos corridos.

No feminino, o título ficou com o Colégio Funlec, após a vitória por 08 a 07 diante da Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho (Luloca), que ficou com o vice-campeonato, seguida pela Escola Municipal Parque São Carlos, que completou o pódio, no terceiro lugar.

Dois jogos fecharam a competição no masculino, com a vitória da Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho (Luloca) por 10 a 06 contra o time da Escola Estadual Edwards Corrêa e Souza, que ficou no 2º lugar e em terceiro a Escola Municipal Parque São Carlos.

CLASSIFICAÇÃO FINAL – HANDEBOL MIRIM (SUB-14)

Feminino

1º lugar – Colégio Funlec

2º lugar – E. E. Luiz Lopes de Carvalho (Luloca)

3º lugar – E. M. Parque São Carlos

Masculino

1º lugar – E. E. Luiz Lopes de Carvalho (Luloca)

2º lugar – E. E. Edwards Corrêa e Souza

3º lugar – E. M. Parque São Carlos

4º lugar – Colégio Funlec

A competição segue com a disputa das modalidades individuais, a partir desta quinta-feira, com as disputas na natação, atletismo, xadrez, tênis de mesa, judô e vôlei de praia.

PROGRAMAÇÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS

Dia 15/05 (quinta-feira)