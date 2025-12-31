Veículos de Comunicação
Vendas no comércio de Três Lagoas em 2025 não supera ano anterior, diz Sindivarejo

A entidade destaca que, apesar de períodos pontuais de maior movimento, o desempenho geral não foi suficiente para superar os números registrados em 2024.

Israel Espíndola

Presidente do Sindivarejo, Sueidi Silva destacou que a lojas populares superaram as vendas. Foto: Reprodução TVC
As vendas do comércio de Três Lagoas em 2025 ficaram abaixo do desempenho registrado no ano anterior, segundo levantamento divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo).

De acordo o Sindivarejo, o resultado é reflexo de fatores como a redução do poder de compra da população, a alta dos juros e o aumento dos custos operacionais enfrentados pelos lojistas ao longo do ano. A entidade destaca que, apesar de períodos pontuais de maior movimento, o desempenho geral não foi suficiente para superar os números registrados em 2024.

