Vendas no comércio de Três Lagoas em 2025 não supera ano anterior, diz Sindivarejo

As vendas do comércio de Três Lagoas em 2025 ficaram abaixo do desempenho registrado no ano anterior, segundo levantamento divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo).
De acordo o Sindivarejo, o resultado é reflexo de fatores como a redução do poder de compra da população, a alta dos juros e o aumento dos custos operacionais enfrentados pelos lojistas ao longo do ano. A entidade destaca que, apesar de períodos pontuais de maior movimento, o desempenho geral não foi suficiente para superar os números registrados em 2024.