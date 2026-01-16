Veículos de Comunicação
Vendedor pede ajuda após sofrer acidente de moto em Três Lagoas

Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento da colisão

Pedro Tergolino

Edilson trafegava pela rua Abraão Matar, por volta das 13h, quando, no cruzamento com a rua Samuel de Sá, outro motociclista teria avançado a sinalização de “pare” e colidido contra ele. Foto: Reprodução/TVC HD.

O aumento na venda de motocicletas tem aquecido o mercado e gerado empregos, mas, em contrapartida, também cresce o número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo. Em Três Lagoas, mais um caso chama a atenção: o do vendedor Edilson Cordeiro de Lima, de 53 anos, que ficou gravemente ferido após um acidente registrado no dia 8 de janeiro de 2026.

Edilson trafegava pela rua Abraão Matar, por volta das 13h, quando, no cruzamento com a rua Samuel de Sá, outro motociclista teria avançado a sinalização de “pare” e colidido contra ele. Com o impacto, o trabalhador foi arremessado ao solo e sofreu múltiplas fraturas.

As sequelas são visíveis: ele fraturou a tíbia, o fêmur e também teve o rosto trincado. Sobre o momento do acidente, Edilson diz se lembrar de poucos detalhes.

“Eu tive uma pancada forte no rosto, que trincou aqui, depois quebrei a tíbia e o fêmur. Foi muito ruim. Nunca imaginei, com 52, 53 anos, passar por um momento desses. Não é fácil”, relatou.

Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento da colisão. No vídeo, é possível ver o outro motociclista avançando o sinal de parada obrigatória e atingindo Edilson, que seguia normalmente pela via, sem excesso de velocidade.

Edilson contou que pilota motocicleta há mais de 20 anos e esta foi a primeira vez que se envolveu em um acidente.

“Eu lembro de alguns detalhes, do pessoal me atendendo, da dor terrível na perna. Depois o Samu chegou, fui para o hospital, passei pela cirurgia… mas apaguei na hora da batida, a pancada foi muito forte”, disse.

A motocicleta que ele conduzia teve a tampa do motor quebrada com o impacto.

Agora, Edilson segue em recuperação e precisará ficar afastado do trabalho por um longo período. Diante da situação, amigos e familiares se mobilizaram e organizaram uma rifa solidária para ajudar a custear despesas com tratamento e outras necessidades.

Mesmo acamado, o vendedor agradece o apoio recebido.

“Isso é difícil, a cooperação depende da minha família. Graças a Deus, à minha família, aos amigos, ao pessoal do quartel, ao meu patrão… só tenho gratidão. Primeiro a Deus, depois à família que eu tenho”, declarou.

O prêmio da rifa é uma TV de 55 polegadas, 4K. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com Edilson Cordeiro de Lima pelo telefone (67) 99114-0130.

Também é possível ajudar via PIX, na chave em nome de Mateus Balheiro de Lima no CPF 053.249.361-38.

