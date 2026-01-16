Vendedor pede ajuda após sofrer acidente de moto em Três Lagoas

O aumento na venda de motocicletas tem aquecido o mercado e gerado empregos, mas, em contrapartida, também cresce o número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo. Em Três Lagoas, mais um caso chama a atenção: o do vendedor Edilson Cordeiro de Lima, de 53 anos, que ficou gravemente ferido após um acidente registrado no dia 8 de janeiro de 2026.

Edilson trafegava pela rua Abraão Matar, por volta das 13h, quando, no cruzamento com a rua Samuel de Sá, outro motociclista teria avançado a sinalização de “pare” e colidido contra ele. Com o impacto, o trabalhador foi arremessado ao solo e sofreu múltiplas fraturas.

As sequelas são visíveis: ele fraturou a tíbia, o fêmur e também teve o rosto trincado. Sobre o momento do acidente, Edilson diz se lembrar de poucos detalhes.

“Eu tive uma pancada forte no rosto, que trincou aqui, depois quebrei a tíbia e o fêmur. Foi muito ruim. Nunca imaginei, com 52, 53 anos, passar por um momento desses. Não é fácil”, relatou.

Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento da colisão. No vídeo, é possível ver o outro motociclista avançando o sinal de parada obrigatória e atingindo Edilson, que seguia normalmente pela via, sem excesso de velocidade.

Edilson contou que pilota motocicleta há mais de 20 anos e esta foi a primeira vez que se envolveu em um acidente.