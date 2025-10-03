Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Alternativa

Vereador apresentará projeto de lei para proibir acúmulo de lixo em esquinas de Três Lagoas

Problema tem gerado reclamações constantes da população em vários bairros

Ana Cristina Santos

Resíduos são retirados das lixeiras e os deixa amontoados em esquinas e cruzamentos da cidade - Foto: Arquivo.
Resíduos são retirados das lixeiras e os deixa amontoados em esquinas e cruzamentos da cidade - Foto: Arquivo.

O vereador Marcos Silva (PP) voltou a criticar, durante sessão da Câmara Municipal nesta semana, a forma como a coleta de lixo vem sendo realizada em Três Lagoas. Segundo ele, a empresa responsável pelo serviço retira os resíduos das lixeiras e os deixa amontoados em esquinas e cruzamentos da cidade, situação que tem provocado transtornos à população.

De acordo com o parlamentar, além do mau cheiro, o acúmulo de sacos de lixo em locais de grande circulação aumenta o risco de acidentes, atrai animais de rua e deixa a cidade com aspecto de abandono. “Isso é um absurdo, além do risco de acidentes. Animais de rua rasgam os sacos, catadores acabam espalhando mais resíduos e o lixo fica acumulado em locais inadequados. A população faz a parte dela colocando o lixo na lixeira, mas a coleta não está acontecendo de forma correta”, afirmou.

Notícias Relacionadas

Marcos Silva anunciou que vai apresentar, na próxima semana, um projeto de lei que proíbe a prática de retirar o lixo das lixeiras e depositá-lo em esquinas. “Não podemos depender apenas da boa vontade da empresa. Tem que ser padrão. Se a lei proibir essa prática, a empresa vai ter que encontrar alternativas para fazer a coleta de forma adequada, sem prejudicar a população”, destacou.

O vereador disse ainda que as reclamações sobre o problema têm sido frequentes em diferentes regiões da cidade e defendeu uma solução imediata para que o serviço seja prestado com mais qualidade.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos