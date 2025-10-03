Vereador apresentará projeto de lei para proibir acúmulo de lixo em esquinas de Três Lagoas

O vereador Marcos Silva (PP) voltou a criticar, durante sessão da Câmara Municipal nesta semana, a forma como a coleta de lixo vem sendo realizada em Três Lagoas. Segundo ele, a empresa responsável pelo serviço retira os resíduos das lixeiras e os deixa amontoados em esquinas e cruzamentos da cidade, situação que tem provocado transtornos à população.

De acordo com o parlamentar, além do mau cheiro, o acúmulo de sacos de lixo em locais de grande circulação aumenta o risco de acidentes, atrai animais de rua e deixa a cidade com aspecto de abandono. “Isso é um absurdo, além do risco de acidentes. Animais de rua rasgam os sacos, catadores acabam espalhando mais resíduos e o lixo fica acumulado em locais inadequados. A população faz a parte dela colocando o lixo na lixeira, mas a coleta não está acontecendo de forma correta”, afirmou.