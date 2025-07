Vereador Sargento Rodrigues cobra ações contra carretas em vias urbanas de Três Lagoas

Sargento Rodrigues defendeu a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa, que amplie a área de restrição para esse tipo de veículo dentro do perímetro urbano. De acordo com ele, a legislação atual não é suficiente para conter o avanço desse tipo de tráfego, que tem sido registrado com frequência em diversos bairros da cidade.

“É inadmissível ver uma via recém feita e aqueles bitrens carregados de eucalipto passando por ali e destruindo tudo”, disse.

Durante a sessão desta semana na Câmara Municipal de Três Lagoas, o vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues, fez um apelo ao Executivo para que sejam tomadas medidas urgentes em relação à circulação de veículos pesados, como carretas, bitrens e tritrens, em ruas da área urbana do município.

“Já tivemos acidentes no passado recente com vítima fatal. A gente não pode ficar assistindo isso calado. É uma questão de segurança e de preservação do patrimônio público”, alertou.

O vereador afirmou ainda que pretende buscar uma proposta concreta para que a regulamentação seja feita de forma efetiva, seja por meio de projeto de lei do Legislativo ou por decreto do próprio Poder Executivo. O objetivo é garantir respaldo legal aos agentes de trânsito para que possam atuar com mais firmeza.

“A partir do momento em que você amplia a área de restrição, você dá ferramentas para que o agente de trânsito possa notificar, multar e até remover esses veículos, se for o caso”, concluiu.