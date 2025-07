Vereador Sargento Rodrigues cobra melhorias na pista de caminhada da Lagoa Maior

Durante a sessão desta terça-feira (15), o vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues, voltou a chamar atenção para a situação da pista de caminhada da Lagoa Maior, um dos espaços públicos mais utilizados pela população de Três Lagoas. Segundo ele, o pavimento está bastante danificado, com rachaduras e trechos levantados por raízes de árvores, o que representa risco principalmente para idosos, cadeirantes e demais frequentadores do local.

“Estive no local, fiz a indicação, conversei com o prefeito. Acreditamos que com um recapeamento de massa quente, o corte das raízes e a sinalização, o problema pode ser resolvido ainda neste segundo semestre”, afirmou o vereador.