Vereador Daniel alerta sobre aumento do uso de drogas e revisão do Plano Diretor em Três Lagoas

O vereador Daniel Francisco de Brito, mais conhecido como Daniel da Farmácia, participou de uma entrevista no programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta quarta-feira (12), para discutir questões importantes que afetam Três Lagoas. Entre os principais temas abordados, destacou-se a preocupação com o aumento do uso de drogas na cidade e a necessidade de revisão do Plano Diretor.

Problema com uso de drogas e necessidade de assistência

Daniel da Farmácia ressaltou que a crescente presença de dependentes químicos em diversas áreas da cidade tem gerado preocupação tanto para os munícipes quanto para as autoridades. Ele mencionou que a situação afeta regiões como Paranapungá e Orla da Lagoa, criando insegurança entre pedestres e ciclistas.

O vereador defendeu a criação de uma casa de recuperação pública para oferecer tratamento adequado aos dependentes. Atualmente, grande parte desse trabalho é realizado por igrejas e organizações sociais, mas, segundo ele, é necessário um maior envolvimento do poder público para garantir estrutura, apoio psicológico e psiquiátrico, além de incentivos para reinserção social.

Outros temas debatidos na Câmara Municipal

Na última sessão ordinária, Daniel apresentou uma indicação cobrando soluções para os fios soltos em postes da cidade. Segundo ele, além de comprometer a estética urbana, essa situação oferece riscos a pedestres e motociclistas.