Vereador Davis Martinelli cobra explicações sobre Auxílio Gás em Três Lagoas

Durante a sessão ordinária de terça-feira (3), o vereador Davis Martinelli fez críticas ao trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas. Segundo ele, a pasta tem deixado a desejar no atendimento à população em situação de vulnerabilidade, principalmente no que diz respeito à orientação sobre o Auxílio Gás, benefício do governo federal.

De acordo com Martinelli, muitos moradores têm procurado os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em busca de informações e apoio, mas relatam que não estão recebendo a devida assistência. “Eles têm tido a porta batida na cara e isso deságua aqui na Câmara. Muitas pessoas vêm atrás do nosso gabinete buscando benefícios que a assistência social poderia contemplar, mas só recebem respostas negativas”, afirmou.

O vereador destacou que uma das principais dúvidas envolve o Auxílio Gás, popularmente conhecido como Vale Gás. Segundo ele, muitas famílias são informadas nos CRAS que o programa não existe mais. No entanto, Martinelli esclarece que o benefício ainda está ativo. “Nós fomos a Brasília, no Ministério do Planejamento, e o benefício do Vale Gás continua. Só no mês de fevereiro, mais de 980 famílias foram contempladas. Queremos saber onde está esse auxílio, já que as pessoas procuram e são informadas de que não existe”, questionou.

Martinelli também criticou a falta de clareza na comunicação sobre o programa. Segundo ele, há confusão entre o Bolsa Família e o Auxílio Gás, que são dois benefícios distintos. “As famílias precisam ser orientadas corretamente: você está recebendo X do Bolsa Família e X do Auxílio Gás. Mas isso não acontece. As pessoas ficam em dúvida e procuram o nosso gabinete para garantir seus direitos”, ressaltou.