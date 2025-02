Vereador denuncia descaso com criança que teve cirurgia negada pelo município

Durante a sessão da Câmara Municipal nesta quinta-feira (27), o vereador Davis Martinelli (MDB), usou a tribuna para relatar um caso grave de negligência na saúde pública. Segundo o parlamentar, uma família teve o pedido de cirurgia para uma criança de seis anos negado pelo município, resultando em sequelas irreversíveis.

De acordo com Martinelli, ele foi procurado por amigos da família, que relataram a situação e solicitaram uma visita ao local. “Ficamos perplexos com a situação. A criança foi diagnosticada com um cisto cerebral e necessitava de cirurgia. No entanto, todos os pedidos para o procedimento foram negados pelo município sob a alegação de falta de profissionais capacitados”, afirmou o vereador.

O caso teve início em 2019, quando a família buscou atendimento médico após perceber alterações no comportamento da criança. Após exames, constatou-se a presença do cisto, e o tratamento foi solicitado via Sistema Único de Saúde (SUS). Diante das negativas, a família recorreu à Justiça, que concedeu uma tutela de urgência determinando que o município custeasse a cirurgia.

Porém, segundo Martinelli, a administração municipal da época, comandada pelo ex-prefeito Angelo Guerreiro, recorreu da decisão judicial para não realizar o procedimento. “A gestão recorreu para não cumprir a determinação, mesmo sendo um caso urgente. Quando finalmente decidiram custear a cirurgia, optaram por um profissional com menor custo“, declarou o vereador.