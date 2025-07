Vereador Fernando Jurado destaca avanços no novo Plano Diretor de Três Lagoas

Nesta terça-feira (29), será realizada audiência pública para apresentação e discussão das principais mudanças propostas na revisão do Plano Diretor de Três Lagoas. A nova proposta, que vem sendo construída há dois anos, tem como objetivo promover uma expansão urbana mais ordenada, com ocupação de vazios urbanos, incentivo à habitação popular e liberdade para investimentos no setor imobiliário.

O vereador Fernando Jurado, um dos parlamentares que acompanharam de perto a reformulação do plano, foi o entrevistado do RCN Notícias da rádio Cultura FM e TVC e reforçou que a proposta tem origem em um amplo diálogo com a sociedade civil, técnicos, engenheiros, arquitetos, setor de construção civil e representantes do mercado imobiliário. “Esse plano foi construído a muitas mãos. Foram oito meses de reuniões com representantes de diversos segmentos e técnicos da prefeitura. É um plano que parte de uma filosofia clara, permitir que a cidade cresça onde há infraestrutura, preservar áreas ambientais e facilitar o acesso à moradia”, afirmou o vereador.

Entre os principais pontos destacados por Jurado está a redução do tamanho mínimo dos lotes para novos empreendimentos. A proposta inicial era de 200 m², mas após discussões técnicas, o novo parâmetro sugerido é de 240 m². “Isso representa um avanço, porque torna os terrenos mais acessíveis e possibilita que mais pessoas morem em regiões com estrutura pública consolidada, como escolas, postos de saúde e transporte urbano”, disse.

A flexibilização de taxas de permeabilidade em regiões adensadas também é uma das novidades. Em alguns bairros, o índice passará de 30% para 20%, o que permite construções maiores em áreas onde já há urbanização. Além disso, o plano prevê a possibilidade de construção de prédios de até 25 andares em zonas estratégicas do município, o que, segundo o vereador, pode ajudar a atender a crescente demanda por moradias verticais no centro da cidade.

No entanto, Jurado pontuou que há limitações em áreas como o entorno da Lagoa Maior, onde a verticalização é impedida por normas ambientais e pela presença do cone de aproximação do aeroporto municipal. A prefeitura, inclusive, propôs a ampliação da zona de proteção ambiental em torno da lagoa, restringindo o tamanho dos lotes e a altura das construções na área.