Vereador Fernando Jurado questiona falhas da Elektro e cobra melhorias no serviço de energia

O vereador Fernando Jurado (PP) esteve reunido com representantes da Elektro para debater as principais reclamações da população de Três Lagoas sobre o serviço prestado pela concessionária. O encontro ocorreu após um intenso debate na Câmara Municipal e diversas manifestações da comunidade nas redes sociais.

Segundo o vereador, três principais problemas foram destacados na reunião com os representantes da Elektro. As questões incluem o atendimento ao cliente, a falta de energia em pontos isolados mesmo em condições climáticas normais e a necessidade de melhorias na rede elétrica, exigidas principalmente por empreendedores e cidadãos que precisam de novas ligações. “Recebemos muitas reclamações de moradores e empresários que são obrigados a arcar com custos elevados para realizar melhorias na rede elétrica antes mesmo de receberem o serviço da concessionária. A infraestrutura da rede deveria ser de responsabilidade da empresa, e não do consumidor”, declarou Fernando Jurado, em entrevista ao RCN Notícias da rádio Cultura FM e TVC.

A Elektro justificou que, em alguns casos, a necessidade de melhorias na rede está prevista nos contratos regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No entanto, a empresa garantiu que está investindo cerca de R$ 195 milhões na região para ampliar a capacidade do sistema e reduzir problemas de sobrecarga, especialmente nos períodos de maior calor.

Outro ponto abordado na reunião foi a qualidade do atendimento prestado pela Elektro. Muitos consumidores enfrentam dificuldades na resolução de problemas simples, como a emissão de segunda via de contas e esclarecimentos sobre cobranças. Para solucionar esse problema, a empresa anunciou que trocará a prestadora de serviços terceirizados responsável pelo atendimento e avaliará mudanças no local de atendimento presencial. Inicialmente, cogitou-se a transferência para um espaço dentro do shopping, mas a ideia gerou forte reação negativa da população.