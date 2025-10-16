Vereador Marcos Bazé fala sobre trajetória política, projetos e relação com o Executivo

O quadro “Rodada do Legislativo”, exibido no RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu o vereador Marcos Bazé (PSDB) para um bate-papo sobre sua trajetória política, os desafios do mandato e os projetos desenvolvidos ao longo de quatro legislaturas consecutivas. O parlamentar destacou o compromisso com o trabalho legislativo e afirmou:

“Eu não tenho vergonha de ser vereador. Tenho orgulho do que faço e sigo com o mesmo entusiasmo do primeiro mandato”.

Quatro mandatos e experiência na vida pública

Advogado e vereador há 12 anos, Bazé relembrou o início da carreira e a inspiração familiar para ingressar na política.

“Minha mãe e minha tia sempre foram envolvidas nas discussões políticas. Cresci em uma família que valorizava o diálogo e a cidadania. Quando cheguei à universidade, atuei em movimentos estudantis e ali nasceu a vontade de contribuir com a vida pública”, contou.

O parlamentar destacou que encara cada mandato como um novo recomeço.

“Cada legislatura é diferente. A cidade muda, os desafios mudam. É preciso se reinventar a cada quatro anos para continuar servindo com dedicação”, afirmou.

“Críticas não me abalam”

Sobre o desgaste na imagem dos políticos, Bazé afirmou que a crítica é parte do processo democrático.

“Críticas me ajudam a sair da zona de conforto. Só me magoa o que é verdade, e quando algo não condiz com quem eu sou, simplesmente não me atinge. Eu gosto de trabalhar e estar próximo da população, que é quem me elegeu quatro vezes”, disse.

Relação com o prefeito Cassiano Maia

Vereador de base aliada, Bazé elogiou a gestão do prefeito Cassiano Maia (PSDB) e afirmou que mantém uma relação de diálogo e parceria.