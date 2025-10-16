Veículos de Comunicação
POLÍTICA

Vereador Marcos Bazé fala sobre trajetória política, projetos e relação com o Executivo

Advogado e vereador há 12 anos, Bazé relembrou o início da carreira e a inspiração familiar para ingressar na política

Pedro Tergolino

Entre suas principais propostas, o vereador citou o Projeto de Lei que prioriza o atendimento do SAMU a crianças de creches e escolas municipais. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
Entre suas principais propostas, o vereador citou o Projeto de Lei que prioriza o atendimento do SAMU a crianças de creches e escolas municipais. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

O quadro “Rodada do Legislativo”, exibido no RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu o vereador Marcos Bazé (PSDB) para um bate-papo sobre sua trajetória política, os desafios do mandato e os projetos desenvolvidos ao longo de quatro legislaturas consecutivas. O parlamentar destacou o compromisso com o trabalho legislativo e afirmou:

“Eu não tenho vergonha de ser vereador. Tenho orgulho do que faço e sigo com o mesmo entusiasmo do primeiro mandato”.

Quatro mandatos e experiência na vida pública

Advogado e vereador há 12 anos, Bazé relembrou o início da carreira e a inspiração familiar para ingressar na política.

“Minha mãe e minha tia sempre foram envolvidas nas discussões políticas. Cresci em uma família que valorizava o diálogo e a cidadania. Quando cheguei à universidade, atuei em movimentos estudantis e ali nasceu a vontade de contribuir com a vida pública”, contou.

O parlamentar destacou que encara cada mandato como um novo recomeço.

“Cada legislatura é diferente. A cidade muda, os desafios mudam. É preciso se reinventar a cada quatro anos para continuar servindo com dedicação”, afirmou.

“Críticas não me abalam”

Sobre o desgaste na imagem dos políticos, Bazé afirmou que a crítica é parte do processo democrático.

“Críticas me ajudam a sair da zona de conforto. Só me magoa o que é verdade, e quando algo não condiz com quem eu sou, simplesmente não me atinge. Eu gosto de trabalhar e estar próximo da população, que é quem me elegeu quatro vezes”, disse.

Relação com o prefeito Cassiano Maia

Vereador de base aliada, Bazé elogiou a gestão do prefeito Cassiano Maia (PSDB) e afirmou que mantém uma relação de diálogo e parceria.

“A nossa relação é muito próxima e respeitosa. Temos liberdade para levar demandas da população e discutir projetos antes mesmo de eles chegarem à Câmara. Isso evita conflitos e agiliza soluções”, explicou.

Segundo ele, a administração municipal vem se destacando em áreas como educação e infraestrutura.

“A educação está voando. Três Lagoas é referência e isso é resultado de um trabalho que vem sendo construído ao longo dos anos. Já foram concluídos 33 quilômetros de asfalto nesta gestão, e a meta é zerar as vias sem pavimentação até o fim do mandato”, ressaltou.

Projetos e bandeiras

Entre suas principais propostas, o vereador citou o Projeto de Lei que prioriza o atendimento do Samu a crianças de creches e escolas municipais.

“É um projeto que nasceu de uma demanda dos gestores escolares. A criança é prioridade absoluta, e precisamos garantir atendimento rápido e humanizado em casos de urgência”, explicou.

Outra iniciativa de destaque é a Lei Issan Fares. elaborada em parceria com o médico Dr. Issan Fares, que garante prazo indeterminado para laudos médicos de pessoas com deficiência e autismo.

“Antes, os laudos precisavam ser renovados anualmente, o que gerava sofrimento e burocracia para as famílias. Hoje, esse direito é permanente”, destacou.

Bazé também reafirmou seu compromisso com a educação infantil e o turismo sustentável, especialmente a pesca esportiva, área que ele considera de grande potencial econômico para o município.

Olhar para o futuro

Questionado sobre planos políticos, o vereador disse que não descarta disputar novos cargos, mas mantém o foco no trabalho atual.

“Eu gosto de ser vereador. É um cargo que me realiza. Mas estou preparado para novos desafios, caso o partido entenda que posso contribuir de outra forma. O futuro pertence a Deus”, declarou.

Bazé reforçou a importância da harmonia entre os poderes e o compromisso com a população.

“A Câmara e a Prefeitura são independentes, mas precisam caminhar em harmonia. Três Lagoas está no caminho certo, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa história”, concluiu.

