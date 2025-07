Vereador Mário Grespan cobra agilidade na entrega de medicamentos e melhorias no estádio da Aden

Na sessão de segunda-feira (30), o vereador Mário Grespan voltou a cobrar atenção do Poder Executivo para as áreas da saúde e esporte. Durante fala no plenário da Câmara Municipal de Três Lagoas, ele destacou o andamento da licitação para a compra de medicamentos e também pediu reformas emergenciais no estádio da Aden importante espaço para o atletismo no município.

Grespan lembrou que a licitação dos medicamentos foi realizada no último dia 9, mas alguns itens ainda não puderam ser adquiridos devido a recursos e impugnações apresentados por empresas participantes do processo. “A licitação aconteceu, mas uma ou outra empresa entrou com recurso. Esses recursos serão julgados ainda hoje. Eu acredito que agora, finalmente, termina essa etapa”, afirmou o parlamentar.

Segundo ele, dos medicamentos previstos na lista original, faltam apenas quatro itens para serem adquiridos. “A aquisição será suficiente para atender a população, foi um processo bem feito. Mas temos que seguir os prazos legais. Estou acompanhando desde o início, desde o dia da licitação, e vou continuar acompanhando até a entrega nos postos”, reforçou.