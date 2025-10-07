Veículos de Comunicação
Balanço

Vereador Mário Grespan destaca emendas conquistadas para Três Lagoas

Em seu primeiro mandato, o parlamentar fez um balanço dos dez meses de atuação e avaliou de forma positiva o início da trajetória

Pedro Tergolino

Uma das principais iniciativas do mandato é a Lei nº 4.330, que institui a Semana de Prevenção da Diabetes Infantil nas escolas da rede pública. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
Uma das principais iniciativas do mandato é a Lei nº 4.330, que institui a Semana de Prevenção da Diabetes Infantil nas escolas da rede pública. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

Dando sequência à série de entrevistas com vereadores de Três Lagoas, o programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu o vereador Mário Grespan (PSB) no quadro Rodada do Legislativo. Em seu primeiro mandato, o parlamentar fez um balanço dos dez meses de atuação e avaliou de forma positiva o início de sua trajetória política.

Atuação e conquistas

Eleito com 1.499 votos, Grespan afirmou que tem buscado atender diferentes setores da sociedade, com mais de 50 indicações apresentadas nas áreas de educação, esporte, saúde e promoção social.

“Sou professor e venho de projetos sociais, mas procurei trabalhar de forma ampla. Temos indicações em várias áreas e muitas delas já foram atendidas”, destacou.

Entre as ações, o vereador citou a revogação da taxa do lixo, a destinação de R$ 2,3 milhões para a APAE e a construção de banheiros e refeitório no Estádio Benedito Soares da Mota (Madrugadão). Ele também comemorou a liberação de R$ 60 mil para a saúde e uma emenda parlamentar de R$ 380 mil para o Lar dos Idosos, por meio do deputado Caravina.

Projeto de prevenção à diabetes infantil

Uma das principais iniciativas do mandato é a Lei nº 4.330, que institui a Semana de Prevenção da Diabetes Infantil nas escolas da rede pública.

“É um projeto que une saúde e educação. Muitas crianças têm diabetes e não sabem. Quando diagnosticada precocemente, a doença pode ser controlada e evitar complicações futuras”, explicou o parlamentar.

Saúde e infraestrutura

Durante a entrevista, o vereador também comentou sobre os desafios enfrentados pela administração municipal nas áreas de saúde e iluminação pública, reforçando o diálogo com o prefeito Cassiano Maia.

“A saúde precisa avançar um pouco mais, mas já tivemos melhorias com licitações concluídas e medicamentos sendo entregues. A iluminação também deve ser resolvida em breve, com a instalação das lâmpadas de LED”, afirmou.

Relacionamento político

Grespan destacou que seu mandato é pautado pelo diálogo e pela humildade.

“Sou servidor público há 24 anos e sempre trabalhei para as pessoas. Acredito que política se faz com conversa e respeito. Nosso gabinete está aberto e o retorno à população é prioridade”, declarou.

Ele também reconheceu que muitas pessoas ainda não conhecem as atribuições do vereador.

“Muita gente procura o gabinete pedindo ajuda individual, mas nosso papel é resolver problemas coletivos, que beneficiem toda a cidade. Quando dá, a gente orienta e encaminha para os setores responsáveis”, completou.

