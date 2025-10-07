Vereador Mário Grespan destaca emendas conquistadas para Três Lagoas

Dando sequência à série de entrevistas com vereadores de Três Lagoas, o programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu o vereador Mário Grespan (PSB) no quadro Rodada do Legislativo. Em seu primeiro mandato, o parlamentar fez um balanço dos dez meses de atuação e avaliou de forma positiva o início de sua trajetória política.

Atuação e conquistas

Eleito com 1.499 votos, Grespan afirmou que tem buscado atender diferentes setores da sociedade, com mais de 50 indicações apresentadas nas áreas de educação, esporte, saúde e promoção social.

“Sou professor e venho de projetos sociais, mas procurei trabalhar de forma ampla. Temos indicações em várias áreas e muitas delas já foram atendidas”, destacou.

Entre as ações, o vereador citou a revogação da taxa do lixo, a destinação de R$ 2,3 milhões para a APAE e a construção de banheiros e refeitório no Estádio Benedito Soares da Mota (Madrugadão). Ele também comemorou a liberação de R$ 60 mil para a saúde e uma emenda parlamentar de R$ 380 mil para o Lar dos Idosos, por meio do deputado Caravina.

Projeto de prevenção à diabetes infantil

Uma das principais iniciativas do mandato é a Lei nº 4.330, que institui a Semana de Prevenção da Diabetes Infantil nas escolas da rede pública.

“É um projeto que une saúde e educação. Muitas crianças têm diabetes e não sabem. Quando diagnosticada precocemente, a doença pode ser controlada e evitar complicações futuras”, explicou o parlamentar.

Saúde e infraestrutura