Vereador pede providências contra acúmulo de lixo nas estradas de acesso ao rio Sucuriú

Na sessão de terça-feira (27) da Câmara Municipal de Três Lagoas, o vereador Wagner Tenório, conhecido como Silverado, usou a tribuna para chamar a atenção para um problema recorrente, a grande quantidade de lixo descartado de forma irregular nas estradas que dão acesso aos ranchos localizados às margens do rio Sucuriú.

Nova lei garante acolhimento no SUS em perda gestacional

Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1

A Casa é Sua: dentista dá dicas sobre clareamento dental e como melhorar a estética do sorriso

O vereador destacou ainda que o problema vai além do impacto ambiental. De acordo com ele, o lixo prejudica diretamente o turismo, uma das atividades importantes para a economia local. Três Lagoas recebe visitantes de várias cidades da região, que procuram lazer nos ranchos, pousadas, além de atividades como pesca e passeios de barco ou lancha no rio Sucuriú.

Silverado pediu providências tanto por parte do poder público, com ações de fiscalização e limpeza, como também dos frequentadores das áreas turísticas, para que haja mais conscientização sobre a importância de manter o meio ambiente preservado.