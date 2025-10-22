Vereador Fernando Jurado propõe ações para ajudar moradores em situação de rua em Três Lagoas

A situação dos moradores em situação de rua em Três Lagoas foi um dos temas debatidos na sessão desta terça-feira (21) da Câmara Municipal. O vereador Fernando Jurado chamou a atenção para o problema e apresentou propostas que, segundo ele, podem ajudar o município a enfrentar a questão com base em experiências bem-sucedidas de outras cidades.

Jurado contou que há cerca de cinco meses iniciou estudos e discussões sobre o assunto com o prefeito Cassiano Maia, buscando entender as causas e possíveis soluções. Recentemente, o parlamentar esteve em Florianópolis, cidade que é referência nacional em políticas públicas voltadas à população em situação de rua.

Segundo o vereador, a capital catarinense criou uma estrutura completa de acolhimento e reinserção social. “Florianópolis criou toda uma rede, desde casa de passagem, CAPS, até programas de reinserção social. Lá eles entenderam que o morador de rua é, em muitos casos, uma pessoa em sofrimento psíquico, presa ao vício das drogas e que precisa de ajuda. E é esse olhar que a gente quer trazer para Três Lagoas”, afirmou.

O parlamentar destacou ainda que parte das pessoas que vivem nas ruas precisa de tratamento e apoio do poder público, mas há também casos que exigem atuação mais firme da segurança pública. “Tem pessoas que não querem ser ajudadas porque estão na rua para cometer crimes. Contra essas, é preciso ter a energia de fazer o que tem que ser feito, com presença da polícia e cumprimento de mandados de prisão”, completou.