Vereador propõe campanha educativa para evitar descarte irregular na rede de esgoto

Moradores de diversos bairros da cidade têm relatado um problema recorrente: o mau cheiro causado pelo descarte irregular de lixo na rede de esgoto. A situação se agrava nos períodos de chuva, quando entupimentos provocam transbordamentos e espalham odor desagradável pelas ruas.

Diante dessa realidade, o vereador Ademir Silva, conhecido como Mi do Santa Luzia, utilizou a tribuna da Câmara Municipal na sessão desta terça-feira (10) para chamar atenção ao problema. Segundo ele, a situação tem se tornado insustentável e exige medidas urgentes por parte do poder público e da população.

“A gente anda pela cidade e vê que a situação está precária, muito vazamento. Como representantes do povo, recebemos esses pedidos de socorro dos moradores”, afirmou o vereador. Ele destacou que a Sanesul, empresa responsável pelo saneamento, tem prestado atendimento, mas que a população também precisa fazer sua parte.

Para minimizar o problema, Mi do Santa Luzia apresentou uma indicação solicitando que a prefeitura, em parceria com a Sanesul e a Secretaria de Meio Ambiente, realize uma campanha educativa sobre o uso correto da rede coletora de esgoto. A proposta visa conscientizar a população sobre os impactos negativos do descarte inadequado de materiais como plásticos, fraldas e cotonetes nas tubulações.