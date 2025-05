Vereador propõe instalação de banheiros químicos e bebedouros na Lagoa Maior

O uso da Lagoa Maior, um dos principais cartões-postais de Três Lagoas, cresce a cada dia. Seja para a prática de atividades físicas, momentos de lazer ou turismo, o espaço se tornou ponto de encontro para moradores e visitantes. Pensando em oferecer mais conforto e estrutura para quem utiliza o local, o vereador Daniel Francisco de Brito, o Daniel da Farmácia, apresentou uma indicação na Câmara Municipal solicitando a instalação de banheiros químicos e bebedouros ao longo da orla.

“Eu vejo sempre a Lagoa, ali que as pessoas vêm para visitar o ponto turístico de Três Lagoas, bater uma fotografia, e ali não tem banheiro”, comentou o vereador. Segundo ele, a proposta também atende a um pedido do Sindicato do Comércio Varejista. “Além dos banheiros químicos, poderiam colocar bebedouros. Lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, tem locais com bebedouros que servem tanto para as pessoas quanto para os animais. Mas é tudo muito cuidado, não tem vandalismo. Três Lagoas precisa mudar, precisa de mais educação e preservação do que tem”, disse.

A ideia foi bem recebida por quem utiliza a Lagoa com frequência. O motorista Mauro Carlos Duarte destacou a importância da estrutura, principalmente para quem está com crianças. “Precisa, mas tem que ter um suporte, tem que ter uma pessoa para cuidar. Às vezes a gente está com criança, quer usar um banheiro e tem que atravessar o asfalto. Seria bom um banheiro e um bebedouro, para o idoso, para a criança… aqui é um lugar muito agradável, mas está faltando esse suporte”, disse.