Vereador propõe programa para ampliar participação de pequenos negócios nas licitações em Três Lagoas

“O pequeno empresário muitas vezes acredita que participar de uma licitação é um bicho de sete cabeças. Mas a experiência que temos, tentando fazer essa ponte entre o empreendedor e a Secretaria de Finanças, mostra que é possível, sim, concorrer de forma justa”, destacou Jurado. Segundo ele, a proposta ainda é uma indicação e, por isso, depende do Executivo para ser formalizada como projeto de lei. “Estamos estudando a viabilidade legal, mas já identificamos casos de sucesso em outros municípios do país que conseguiram integrar os pequenos negócios às compras governamentais”, completou.

Na sessão ordinária da Câmara Municipal da semana passada, o vereador Fernando Jurado apresentou uma indicação às Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Administração e Governo para a criação do programa Compra Mais, voltado à valorização dos microempreendedores e pequenas empresas locais. A proposta visa reservar editais exclusivos e estabelecer critérios de desempate que favoreçam esse público nas compras públicas do município.

Durante a mesma sessão, os vereadores também retomaram o debate sobre a crescente presença de pessoas em situação de rua em Três Lagoas. Fernando Jurado relatou que participou de uma reunião com a secretária de Assistência Social, Vera Helena, e sua equipe técnica, para discutir alternativas.

“É uma situação que me incomoda desde o início do mandato. A internação compulsória não tem mais respaldo judicial, mas estamos buscando caminhos. Encontramos municípios que conseguiram instituir uma legislação específica para promover uma internação humanizada, com respeito à dignidade das pessoas em vulnerabilidade, como dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais”, explicou.

O vereador defende a criação de uma lei municipal que permita ações mais eficazes e humanizadas no acolhimento dessas pessoas. Ele informou ainda que está articulando com outros parlamentares e que uma comitiva pode ir até o Sul do país para conhecer experiências bem-sucedidas e trazer soluções viáveis para a realidade de Três Lagoas.