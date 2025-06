Vereador Fernando Jurado rebate críticas e diz que eventos geram renda para Três Lagoas

Três Lagoas já vive o clima de festa com a chegada da tradicional Exposição Agropecuária, um dos eventos mais aguardados do ano. Em 2025, a feira será realizada com cinco dias de portões abertos e shows nacionais, todos custeados pela prefeitura. Além de movimentar o setor cultural, a programação gratuita tem potencial para impulsionar o comércio, o turismo e a economia local. E em agosto, a cidade volta a festejar com a realização da também tradicional Festa do Folclore, que promete repetir o sucesso de público e geração de renda para diversos setores.

Durante sessão na Câmara Municipal, o vereador Fernando Jurado utilizou a tribuna para destacar a importância dos investimentos públicos em eventos culturais. Segundo ele, é preciso olhar além do entretenimento: “Muitos enxergam apenas o aspecto cultural, que já seria justificativa suficiente. As pessoas precisam se divertir, sair de casa, ter acesso à cultura. Mas é importante ressaltar o impacto econômico que esses eventos geram para a cidade”, afirmou.