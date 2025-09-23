Vereador Robson do Alinhamento fala sobre atuação e projetos para Três Lagoas

O programa RCN Notícias iniciou uma série de entrevistas com vereadores de Três Lagoas para apresentar à população o trabalho desenvolvido no Legislativo. O primeiro entrevistado foi o vereador Robson Fegruglia (PP), conhecido como Robson do Alinhamento.

Em seu primeiro mandato, Fegruglia destacou o compromisso com os moradores da cidade.

“É uma imensa alegria estar aqui para falar sobre o que propusemos nesses oito meses de trabalho. Minha preocupação é representar bem a população de bem de Três Lagoas”, afirmou.

Natural do município, o parlamentar relembrou sua trajetória no comércio e no meio evangélico. Ele também citou a experiência como empresário no ramo de alinhamento e destacou que sua formação é baseada em princípios familiares e religiosos.

Principais demandas

Segundo o vereador, as maiores solicitações que chegam ao seu gabinete envolvem problemas de iluminação pública, pavimentação e infraestrutura. Ele ressaltou que, apesar da burocracia, muitas indicações têm sido atendidas pelo Executivo.

“Estamos aguardando que a empresa responsável pela iluminação atue 100% para dar uma resposta à população”, disse.

Projetos aprovados