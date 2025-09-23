Veículos de Comunicação
Política

Vereador Robson do Alinhamento fala sobre atuação e projetos para Três Lagoas

Natural do município, o parlamentar relembrou sua trajetória no comércio e no meio evangélico

Pedro Tergolino

O programa RCN Notícias iniciou uma série de entrevistas com vereadores de Três Lagoas para apresentar à população o trabalho desenvolvido no Legislativo. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
O programa RCN Notícias iniciou uma série de entrevistas com vereadores de Três Lagoas para apresentar à população o trabalho desenvolvido no Legislativo. O primeiro entrevistado foi o vereador Robson Fegruglia (PP), conhecido como Robson do Alinhamento.

Em seu primeiro mandato, Fegruglia destacou o compromisso com os moradores da cidade.

“É uma imensa alegria estar aqui para falar sobre o que propusemos nesses oito meses de trabalho. Minha preocupação é representar bem a população de bem de Três Lagoas”, afirmou.

Natural do município, o parlamentar relembrou sua trajetória no comércio e no meio evangélico. Ele também citou a experiência como empresário no ramo de alinhamento e destacou que sua formação é baseada em princípios familiares e religiosos.

Principais demandas

Segundo o vereador, as maiores solicitações que chegam ao seu gabinete envolvem problemas de iluminação pública, pavimentação e infraestrutura. Ele ressaltou que, apesar da burocracia, muitas indicações têm sido atendidas pelo Executivo.

“Estamos aguardando que a empresa responsável pela iluminação atue 100% para dar uma resposta à população”, disse.

Projetos aprovados

Fegruglia lembrou de dois projetos que já se tornaram lei. O primeiro garante atendimento diferenciado a mães que sofreram perdas gestacionais, com suporte psicológico e acolhimento nos hospitais. O segundo reconhece a cultura evangélica como patrimônio imaterial do município, valorizando a atuação de igrejas na recuperação de dependentes químicos e na vida comunitária.

Saúde e emendas

O vereador afirmou que tem buscado recursos junto a parlamentares federais. Um exemplo foi a emenda de R$ 900 mil destinada à saúde de Três Lagoas pelo deputado federal Luiz Ovando (PP). Além disso, Robson destacou projetos futuros, como a ampliação e funcionamento 24 horas do posto de saúde do bairro Interlagos.

Críticas e desafios

Sobre críticas recebidas, o vereador disse que muitas partem de pessoas sem conhecimento ou de perfis falsos.

“Tenho um nome a zelar, trabalho desde os 12 anos. Estou de cabeça erguida, defendendo a família e os cidadãos de bem”, declarou.

Por fim, Fegruglia reforçou o convite para que a população acompanhe os trabalhos da Câmara.

“Meu gabinete está sempre aberto. Quero honrar o compromisso com meus eleitores e com toda Três Lagoas”, concluiu.

