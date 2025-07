Vereador Sargento Rodrigues fala sobre contrato da iluminação pública

O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, líder do prefeito na Câmara Municipal de Três Lagoas, falou ao RCN Notícias sobre as recentes críticas feitas ao contrato da nova empresa responsável pela parceria público-privada (PPP) da iluminação pública. O parlamentar esclareceu pontos levantados por outro vereador e garantiu transparência e comprometimento com os interesses da população.

Segundo Rodrigues, a empresa que venceu a licitação já começou a se instalar na cidade e passará a atuar de forma efetiva ainda em julho.

“Hoje mesmo tivemos reunião com a empresa e os vereadores para tirar todas as dúvidas. A meta é que até novembro ou dezembro, Três Lagoas esteja 100% iluminada com lâmpadas de LED, trazendo mais segurança para a população”, afirmou.

O contrato, no valor de R$ 59 milhões ao longo de 13 anos, prevê pagamentos conforme os serviços forem sendo executados. O vereador explicou que o CNPJ aberto recentemente, citado em críticas, é uma exigência contratual para atuação local e não significa que a empresa seja nova.