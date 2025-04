Vereador solicita o cercamento total da praça da bíblia no entono da rodoviária

Na sessão desta terça-feira (1) da Câmara Municipal de Três Lagoas, um dos temas abordados foi a obra de reforma do terminal rodoviário. Durante discurso na tribuna, o vereador Marco Silva solicitou maior agilidade na execução das melhorias e defendeu o cercamento da Praça da Bíblia, localizada no entorno do terminal.

“A gente sabe que tem um trabalho do Centro Pop e da prefeitura com limpeza e organização, mas, após essas ações, a situação de acúmulo de lixo e uso de drogas volta a se repetir. A população precisa conviver com isso diariamente. Já que temos uma série de impedimentos a nível federal para lidar com essa situação, entendemos que o cercamento seria necessário para limitar o acesso e permitir que o espaço voltasse a ser utilizado pela comunidade”, afirmou o vereador.

O projeto inicial da reforma do terminal prevê o cercamento apenas de uma parte do local. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, explicou que a medida tem como objetivo garantir maior segurança aos passageiros. “A ideia é controlar melhor a entrada e saída dos ônibus e dos passageiros. Haverá uma guarita com portões automatizados para esse controle”, destacou o secretário. “Por enquanto, não há previsão de cercamento da praça como um todo, mas esse é um ponto que pode ser discutido futuramente”, completou.