Vereador Fernando Jurado sugere transformar prédio do Senac em Centro de Educação Infantil

Na sessão desta terça-feira (19), o vereador Fernando Jurado apresentou duas propostas voltadas à melhoria dos serviços públicos e da educação em Três Lagoas. A primeira delas é a indicação ao prefeito Cassiano Maia para que avalie a possibilidade de transformar o atual prédio do Senac, localizado na Avenida Antônio Trajano, em um Centro de Educação Infantil (CEI).
A proposta surgiu porque o Sistema Fecomércio deu início à construção do futuro Centro de Educação Profissional Senac em nova sede, em frente à Escola do Sesc, na área onde antes funcionava a empresa de ônibus Viação São Luiz. Com a mudança, o prédio atual será desocupado, o que, na avaliação do vereador, abre espaço para que o local seja reaproveitado em benefício da comunidade.
“Estamos verificando a quem pertence o prédio. Caso seja possível, seria um espaço ideal para a instalação de um Centro de Educação Infantil, atendendo uma demanda crescente da cidade”, destacou Jurado.
POUPATEMPO
Além disso, o parlamentar utilizou a tribuna para defender a instalação de uma unidade do Poupatempo da Rede Fácil em Três Lagoas. A sugestão é que o serviço seja instalado no Shopping Popular, que está em construção ao lado da Feira Central. Inicialmente projetado para abrigar uma lanchonete, o espaço poderá ser adaptado para atender serviços públicos, caso haja consenso entre os comerciantes que atuarão no local.
Segundo o vereador, a mudança traria ganhos significativos tanto para os usuários quanto para os lojistas. “Esse modelo, que integra Shopping Popular, Poupatempo e Feira Central, com uma praça de alimentação estruturada, é, na nossa visão, a melhor forma de oferecer comodidade à população e ao mesmo tempo fortalecer os negócios que acreditaram nesse projeto”, afirmou.
Jurado defendeu ainda que a unidade também possa abrigar os serviços do Detran, assim como já ocorre em Campo Grande. “Na capital existem cinco unidades da Rede Fácil, equivalentes ao nosso Poupatempo, e o Detran está presente em todas. Três Lagoas também precisa de uma estrutura nesse nível para atender a demanda da população”, concluiu.