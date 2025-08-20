Vereador Fernando Jurado sugere transformar prédio do Senac em Centro de Educação Infantil

Na sessão desta terça-feira (19), o vereador Fernando Jurado apresentou duas propostas voltadas à melhoria dos serviços públicos e da educação em Três Lagoas. A primeira delas é a indicação ao prefeito Cassiano Maia para que avalie a possibilidade de transformar o atual prédio do Senac, localizado na Avenida Antônio Trajano, em um Centro de Educação Infantil (CEI).

A proposta surgiu porque o Sistema Fecomércio deu início à construção do futuro Centro de Educação Profissional Senac em nova sede, em frente à Escola do Sesc, na área onde antes funcionava a empresa de ônibus Viação São Luiz. Com a mudança, o prédio atual será desocupado, o que, na avaliação do vereador, abre espaço para que o local seja reaproveitado em benefício da comunidade.

“Estamos verificando a quem pertence o prédio. Caso seja possível, seria um espaço ideal para a instalação de um Centro de Educação Infantil, atendendo uma demanda crescente da cidade”, destacou Jurado.

POUPATEMPO