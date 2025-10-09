Vereador Silverado conta trajetória política e projeções para o futuro

O vereador Wagner Tenório, mais conhecido como Silverado, foi o entrevistado da semana no quadro “Rodada do Legislativo”, exibido pelo programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1. Em seu terceiro mandato pelo PSDB, o parlamentar fez um balanço de sua trajetória política, comentou os desafios do legislativo e projetou o futuro da cidade e da própria carreira.

“Política se faz com respeito”

Durante a entrevista, Silverado destacou que sua trajetória foi construída com base no trabalho e na proximidade com a população.

“Tudo depende do seu esforço, do seu levantar cedo, da forma como você conduz o mandato, com responsabilidade e respeito à população. Hoje falar de política não é fácil, mas eu não tenho vergonha de ser político, porque sei como trabalho e de que forma trato as pessoas”, afirmou o vereador.

Ele também ressaltou a importância do diálogo com o Executivo e disse que o papel do vereador é representar o povo, encaminhando as demandas e fiscalizando os serviços públicos.

“Nós somos um elo. Quem executa é o prefeito. Nosso papel é cobrar e buscar soluções, sempre com respeito à hierarquia e às pessoas”, completou.

Relação com Ângelo Guerreiro e início na vida pública

Silverado contou que começou na política ainda jovem, como assessor do então prefeito Ângelo Guerreiro, e atribuiu a ele o incentivo para entrar na vida pública.

“O Guerreiro foi meu padrinho político. Eu não queria sair candidato, mas ele insistiu. Acabei eleito e, desde então, sigo com o compromisso de trabalhar pela população. Quando Deus prepara, ninguém tira”, relembrou.

Atuação parlamentar e demandas populares