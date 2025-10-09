Vereador Silverado conta trajetória política e projeções para o futuro

O vereador Wagner Tenório, mais conhecido como Silverado, foi o entrevistado da semana no quadro “Rodada do Legislativo”, exibido pelo programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1. Em seu terceiro mandato pelo PSDB, o parlamentar fez um balanço de sua trajetória política, comentou os desafios do legislativo e projetou o futuro da cidade e da própria carreira.
“Política se faz com respeito”
Durante a entrevista, Silverado destacou que sua trajetória foi construída com base no trabalho e na proximidade com a população.
“Tudo depende do seu esforço, do seu levantar cedo, da forma como você conduz o mandato, com responsabilidade e respeito à população. Hoje falar de política não é fácil, mas eu não tenho vergonha de ser político, porque sei como trabalho e de que forma trato as pessoas”, afirmou o vereador.
Ele também ressaltou a importância do diálogo com o Executivo e disse que o papel do vereador é representar o povo, encaminhando as demandas e fiscalizando os serviços públicos.
“Nós somos um elo. Quem executa é o prefeito. Nosso papel é cobrar e buscar soluções, sempre com respeito à hierarquia e às pessoas”, completou.
Relação com Ângelo Guerreiro e início na vida pública
Silverado contou que começou na política ainda jovem, como assessor do então prefeito Ângelo Guerreiro, e atribuiu a ele o incentivo para entrar na vida pública.
“O Guerreiro foi meu padrinho político. Eu não queria sair candidato, mas ele insistiu. Acabei eleito e, desde então, sigo com o compromisso de trabalhar pela população. Quando Deus prepara, ninguém tira”, relembrou.
Atuação parlamentar e demandas populares
Em relação ao mandato atual, o vereador disse atuar em diversas frentes, com foco em infraestrutura, saúde e zona rural. Entre as principais reivindicações da população, ele destacou o pedido por asfalto nos bairros.
“As pessoas cobram muito asfalto. Muita gente desacreditou, mas as obras estão acontecendo. No meu bairro, o Maristela, o asfalto já começou, e outras regiões também estão sendo atendidas”, comemorou.
Silverado reconheceu que ainda há desafios na área da saúde, especialmente na entrega de medicamentos, mas ressaltou que há avanços com novos processos de licitação e reorganização da rede.
Zona rural e meio ambiente
O vereador também comentou sobre o trabalho de manutenção das estradas rurais e as ações para substituição de lixeiras em pontos de descarte no campo.
“A zona rural melhorou bastante. Agora o desafio é manter as estradas e organizar a coleta de lixo. Precisamos ter consciência ambiental — ninguém gosta de lixo, e muita gente ainda joga fora de forma errada”, afirmou.
Projeções políticas
Sobre o futuro, Silverado afirmou que está preparado para qualquer missão que Deus e o povo determinarem, mas reforçou o foco no trabalho atual.
“Se for da vontade de Deus e do povo que eu seja candidato a outro cargo, estou pronto. Mas hoje o foco é trabalhar bem como vereador. O mandato não é meu, é da população”, declarou.