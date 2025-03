Vereadora e superintendente da Secretaria de Patrimônio explicam sobre regularização fundiária e agricultura familiar

Uma audiência pública para debater os desafios da agricultura familiar e a regularização fundiária das áreas ocupadas e assentadas, em Três Lagoas, será realizada, na quinta-feira (27), na Câmara Municipal. O assunto foi tema de entrevista da vereadora e professora, Maria Diogo (PT), e o superintendente da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Tiago Botelho, que participaram do programa RCN Notícias, da rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC HD, nesta quarta-feira (26).

A audiência pública será às 18h30 e o pedido feito pela vereadora. O requerimento foi aprovado pelos parlamentares na última sessão na Câmara. O evento irá abranger alguns temas, como por exemplo, a agricultura familiar, a regularização fundiária dos assentamentos, das ocupações, e contará com a participação de todos os superintendentes representantes de Mato Grosso do Sul.

A vereadora e o superintendente explicaram sobre os loteamentos disponíveis para construção em prol da melhoria de condição de vida em áreas de menor investimento. Botelho contou que foram feitas visitas a esses locais de menor infraestrutura na cidade e que foi conversado com a administração municipal sobre as maneiras de dar prosseguimento a essa regularização de moradias em áreas da SPU, como por exemplo, o Cinturão Verde, na zona rural, a área de ocupação no bairro São João e na Esplanada da NOB, no Centro.