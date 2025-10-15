Vereadora Evalda Reis destaca criação da Procuradoria da Mulher e cobra melhorias na saúde pública de Três Lagoas

A vereadora Evalda Reis (MDB) foi a entrevistada da semana no quadro “Rodada do Legislativo”, exibido pelo RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1. A parlamentar, que cumpre seu segundo mandato, fez um balanço das ações no Legislativo, destacou conquistas importantes — como a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal — e apontou a saúde como o principal desafio do município.
Da sala de aula para a política
Professora e ex-coordenadora da ABB Comunidade, Evalda contou que sua trajetória na política começou a partir do contato com famílias em situação de vulnerabilidade.
“Sempre gostei de trabalhar com pessoas e ver as coisas boas acontecerem. A convivência com as crianças e famílias na ABB me despertou o desejo de fazer algo a mais por elas. Foi ali que nasceu minha vontade de entrar na vida pública”, disse.
A vereadora destacou ainda o papel da educação na sua formação.
“Aprendi muito com os professores, com as crianças e com os pais. A educação é um pilar essencial, e fico orgulhosa de ver Mato Grosso do Sul no topo da valorização salarial dos professores. Isso é fruto de um trabalho de anos”, completou.
Criação da Procuradoria da Mulher
Entre os principais legados do mandato, Evalda citou a implantação da Procuradoria da Mulher, proposta apresentada em parceria com o prefeito Cassiano Maia.
“Em 2015, comecei a ouvir muitas mulheres vítimas de violência e entendi que era preciso criar um espaço de acolhimento e informação. Quando cheguei ao Legislativo, apresentei o projeto e, com o apoio do prefeito, conseguimos concretizar essa conquista”, afirmou.
O espaço funciona na Câmara Municipal, das 7h às 13h, sob coordenação da professora Franciele Soares, e oferece atendimento, orientação e projetos de conscientização nas escolas e comunidades.
“A informação é a chave para quebrar o ciclo da violência. A Procuradoria é um espaço de acolhimento e também de transformação”, destacou.
Igualdade no esporte e políticas sociais
A vereadora também é autora do projeto de isonomia no esporte, que garante igualdade na premiação de competições financiadas pelo poder público.
“As mulheres precisam de mais incentivo. O esporte feminino merece ser fomentado com o mesmo apoio dado aos homens”, defendeu.
Evalda afirmou que mantém uma atuação forte nas áreas social e de obras, visitando escolas, unidades de saúde e bairros para ouvir a população.
“Quando você ouve o cidadão, consegue propor algo que realmente atende à necessidade dele. É assim que o mandato deve funcionar”, reforçou.
Saúde é o maior desafio
Questionada sobre os principais problemas da cidade, a vereadora foi direta:
“O gargalo é a saúde. Faltam medicamentos e o tempo de espera por consultas e exames ainda é grande. Precisamos dar um novo rumo à gestão da saúde”, afirmou.
Ela também destacou a importância da acessibilidade e da implantação da clínica do autista como demandas prioritárias.
“Três Lagoas precisa ser uma cidade acessível e inclusiva. A clínica do autista é um sonho que precisa se tornar realidade”, disse.
Relação com o Executivo
Evalda elogiou o prefeito Cassiano Maia, mas cobrou mais agilidade na execução das ações.
“O doutor Cassiano é um bom administrador e conhece a máquina pública. Mas a cidade precisa de mais resolutividade, principalmente na saúde”, avaliou.
Olhar para o futuro
Sobre planos políticos, a vereadora afirmou que ainda não decidiu se disputará outro cargo.
“Já recebi convites para disputar uma vaga de deputada, mas acredito que tudo é uma construção. Por enquanto, meu foco é continuar trabalhando por Três Lagoas e pelas pessoas que confiaram em mim”, afirmou.
Compromisso com o povo
Evalda agradeceu à família, à equipe de gabinete e à população três-lagoense.
“Sou feliz por ser vereadora e por poder contribuir com o desenvolvimento da cidade. A política é o espaço de servir, e é isso que me move todos os dias”, concluiu.