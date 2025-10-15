Vereadora Evalda Reis destaca criação da Procuradoria da Mulher e cobra melhorias na saúde pública de Três Lagoas

A vereadora Evalda Reis (MDB) foi a entrevistada da semana no quadro “Rodada do Legislativo”, exibido pelo RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1. A parlamentar, que cumpre seu segundo mandato, fez um balanço das ações no Legislativo, destacou conquistas importantes — como a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal — e apontou a saúde como o principal desafio do município.

Da sala de aula para a política

Professora e ex-coordenadora da ABB Comunidade, Evalda contou que sua trajetória na política começou a partir do contato com famílias em situação de vulnerabilidade.

“Sempre gostei de trabalhar com pessoas e ver as coisas boas acontecerem. A convivência com as crianças e famílias na ABB me despertou o desejo de fazer algo a mais por elas. Foi ali que nasceu minha vontade de entrar na vida pública”, disse.

A vereadora destacou ainda o papel da educação na sua formação.

“Aprendi muito com os professores, com as crianças e com os pais. A educação é um pilar essencial, e fico orgulhosa de ver Mato Grosso do Sul no topo da valorização salarial dos professores. Isso é fruto de um trabalho de anos”, completou.

Criação da Procuradoria da Mulher

Entre os principais legados do mandato, Evalda citou a implantação da Procuradoria da Mulher, proposta apresentada em parceria com o prefeito Cassiano Maia.

“Em 2015, comecei a ouvir muitas mulheres vítimas de violência e entendi que era preciso criar um espaço de acolhimento e informação. Quando cheguei ao Legislativo, apresentei o projeto e, com o apoio do prefeito, conseguimos concretizar essa conquista”, afirmou.

O espaço funciona na Câmara Municipal, das 7h às 13h, sob coordenação da professora Franciele Soares, e oferece atendimento, orientação e projetos de conscientização nas escolas e comunidades.

“A informação é a chave para quebrar o ciclo da violência. A Procuradoria é um espaço de acolhimento e também de transformação”, destacou.

Igualdade no esporte e políticas sociais

A vereadora também é autora do projeto de isonomia no esporte, que garante igualdade na premiação de competições financiadas pelo poder público.

“As mulheres precisam de mais incentivo. O esporte feminino merece ser fomentado com o mesmo apoio dado aos homens”, defendeu.

Evalda afirmou que mantém uma atuação forte nas áreas social e de obras, visitando escolas, unidades de saúde e bairros para ouvir a população.