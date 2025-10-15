Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Política

Vereadora Evalda Reis destaca criação da Procuradoria da Mulher e cobra melhorias na saúde pública de Três Lagoas

A parlamentar, que cumpre seu segundo mandato, apontou a saúde como o principal desafio do município

Pedro Tergolino

Entre os principais legados do mandato, Evalda citou a implantação da Procuradoria da Mulher, proposta apresentada em parceria com o prefeito Cassiano Maia. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
Entre os principais legados do mandato, Evalda citou a implantação da Procuradoria da Mulher, proposta apresentada em parceria com o prefeito Cassiano Maia. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

A vereadora Evalda Reis (MDB) foi a entrevistada da semana no quadro “Rodada do Legislativo”, exibido pelo RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1. A parlamentar, que cumpre seu segundo mandato, fez um balanço das ações no Legislativo, destacou conquistas importantes — como a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal — e apontou a saúde como o principal desafio do município.

Da sala de aula para a política

Professora e ex-coordenadora da ABB Comunidade, Evalda contou que sua trajetória na política começou a partir do contato com famílias em situação de vulnerabilidade.

“Sempre gostei de trabalhar com pessoas e ver as coisas boas acontecerem. A convivência com as crianças e famílias na ABB me despertou o desejo de fazer algo a mais por elas. Foi ali que nasceu minha vontade de entrar na vida pública”, disse.

A vereadora destacou ainda o papel da educação na sua formação.

“Aprendi muito com os professores, com as crianças e com os pais. A educação é um pilar essencial, e fico orgulhosa de ver Mato Grosso do Sul no topo da valorização salarial dos professores. Isso é fruto de um trabalho de anos”, completou.

Criação da Procuradoria da Mulher

Entre os principais legados do mandato, Evalda citou a implantação da Procuradoria da Mulher, proposta apresentada em parceria com o prefeito Cassiano Maia.

“Em 2015, comecei a ouvir muitas mulheres vítimas de violência e entendi que era preciso criar um espaço de acolhimento e informação. Quando cheguei ao Legislativo, apresentei o projeto e, com o apoio do prefeito, conseguimos concretizar essa conquista”, afirmou.

O espaço funciona na Câmara Municipal, das 7h às 13h, sob coordenação da professora Franciele Soares, e oferece atendimento, orientação e projetos de conscientização nas escolas e comunidades.

“A informação é a chave para quebrar o ciclo da violência. A Procuradoria é um espaço de acolhimento e também de transformação”, destacou.

Igualdade no esporte e políticas sociais

A vereadora também é autora do projeto de isonomia no esporte, que garante igualdade na premiação de competições financiadas pelo poder público.

“As mulheres precisam de mais incentivo. O esporte feminino merece ser fomentado com o mesmo apoio dado aos homens”, defendeu.

Evalda afirmou que mantém uma atuação forte nas áreas social e de obras, visitando escolas, unidades de saúde e bairros para ouvir a população.

“Quando você ouve o cidadão, consegue propor algo que realmente atende à necessidade dele. É assim que o mandato deve funcionar”, reforçou.

Notícias Relacionadas

Saúde é o maior desafio

Questionada sobre os principais problemas da cidade, a vereadora foi direta:

“O gargalo é a saúde. Faltam medicamentos e o tempo de espera por consultas e exames ainda é grande. Precisamos dar um novo rumo à gestão da saúde”, afirmou.

Ela também destacou a importância da acessibilidade e da implantação da clínica do autista como demandas prioritárias.

“Três Lagoas precisa ser uma cidade acessível e inclusiva. A clínica do autista é um sonho que precisa se tornar realidade”, disse.

Relação com o Executivo

Evalda elogiou o prefeito Cassiano Maia, mas cobrou mais agilidade na execução das ações.

“O doutor Cassiano é um bom administrador e conhece a máquina pública. Mas a cidade precisa de mais resolutividade, principalmente na saúde”, avaliou.

Olhar para o futuro

Sobre planos políticos, a vereadora afirmou que ainda não decidiu se disputará outro cargo.

“Já recebi convites para disputar uma vaga de deputada, mas acredito que tudo é uma construção. Por enquanto, meu foco é continuar trabalhando por Três Lagoas e pelas pessoas que confiaram em mim”, afirmou.

Compromisso com o povo

Evalda agradeceu à família, à equipe de gabinete e à população três-lagoense.

“Sou feliz por ser vereadora e por poder contribuir com o desenvolvimento da cidade. A política é o espaço de servir, e é isso que me move todos os dias”, concluiu.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos