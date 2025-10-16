Vereadora Sirlene cobra melhorias na Casa de Apoio e no transporte de pacientes para Campo Grande

Durante a sessão ordinária desta semana na Câmara Municipal de Três Lagoas, a vereadora Sirlene dos Santos (PSDB) usou a tribuna para cobrar melhorias na Casa de Apoio mantida pelo município em Campo Grande e também no transporte público que leva pacientes em tratamento médico até a capital.

“Casa precisa de reforma geral”, afirma vereadora

Sirlene relatou que esteve pessoalmente na Casa de Apoio e constatou problemas estruturais que comprometem o conforto dos pacientes e acompanhantes durante o período de estadia.

“A casa precisa de uma reforma geral em todos os sentidos — pintura, banheiros, estrutura física. É necessário garantir mais qualidade de vida para quem está lá em tratamento e já enfrenta tantas dificuldades”, afirmou.

A vereadora informou que já encaminhou indicação à secretária municipal de Saúde, Juliana Salim, e ao prefeito Cassiano Maia, solicitando a execução das melhorias.

“O prefeito é sensível a esse tipo de situação. Ainda vou conversar pessoalmente com ele para reforçar o pedido”, acrescentou.

Debate sobre mudança de modelo

Durante a fala, Sirlene comentou que há uma discussão sobre a possibilidade de a Casa de Apoio passar a funcionar no modelo de pensionato ou hotel, mas defendeu que qualquer mudança só deve ocorrer após ouvir os usuários.