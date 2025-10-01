Vereadora Sirlene dos Santos destaca ações na saúde e no social em Três Lagoas

Durante o programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a vereadora Sirlene dos Santos (PSDB), que está em seu quarto mandato, falou sobre sua trajetória, as demandas da saúde pública em Três Lagoas e o trabalho social que desenvolve paralelamente ao cargo.
Saúde como prioridade
Conhecida desde o início da vida pública pelo trabalho na área da saúde, Sirlene mantém uma casa de apoio para familiares de pacientes em tratamento contra o câncer, localizada em frente ao Hospital Auxiliadora. O espaço, que completa 10 anos, oferece acolhimento, alimentação e estrutura básica para quem precisa permanecer na cidade durante os tratamentos.
“Eu mantenho essa casa com recursos próprios, mas considero que ela é fruto da confiança dos eleitores que me apoiaram ao longo da minha trajetória”, afirmou.
Desafios e cobranças
A vereadora reconheceu que a saúde pública ainda enfrenta dificuldades. Segundo ela, há constantes reclamações sobre a falta de medicamentos e mudanças nas unidades de saúde.
“Não posso dizer que está 100%, porque não está. Temos que sentar com o prefeito Cassiano Maia e a secretária de Saúde para buscar soluções. A população cobra de nós vereadores, e é nosso dever fiscalizar”, destacou.
Atuação social
Além da casa de apoio, Sirlene também realiza empréstimos de cadeiras de rodas, muletas e cadeiras de banho para famílias em situação de necessidade. Ela afirma que seu mandato tem um forte caráter social.
“Eu sempre digo que cada vereador tem sua forma de trabalhar. No meu caso, é estar próxima das pessoas, ajudando no que for possível, especialmente na hora mais difícil”, reforçou.
Raízes no Arapuá
Natural de Três Lagoas, mas criada no distrito de Arapuá, a vereadora lembrou com emoção de sua trajetória simples até alcançar quatro mandatos consecutivos. Ela também mantém a Comitiva Zé Baiano, criada em homenagem ao pai, falecido após uma reação alérgica a picadas de abelha. O grupo participa de cavalgadas e mantém viva a tradição sertaneja da região.
Outubro Rosa
Durante a entrevista, Sirlene convidou a população para participar de uma palestra especial do Outubro Rosa, realizada na Câmara Municipal, com o médico Edmar Cassemiro, sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.