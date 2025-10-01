Vereadora Sirlene dos Santos destaca ações na saúde e no social em Três Lagoas

Durante o programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a vereadora Sirlene dos Santos (PSDB), que está em seu quarto mandato, falou sobre sua trajetória, as demandas da saúde pública em Três Lagoas e o trabalho social que desenvolve paralelamente ao cargo.

Saúde como prioridade

Conhecida desde o início da vida pública pelo trabalho na área da saúde, Sirlene mantém uma casa de apoio para familiares de pacientes em tratamento contra o câncer, localizada em frente ao Hospital Auxiliadora. O espaço, que completa 10 anos, oferece acolhimento, alimentação e estrutura básica para quem precisa permanecer na cidade durante os tratamentos.

“Eu mantenho essa casa com recursos próprios, mas considero que ela é fruto da confiança dos eleitores que me apoiaram ao longo da minha trajetória”, afirmou.

Desafios e cobranças

A vereadora reconheceu que a saúde pública ainda enfrenta dificuldades. Segundo ela, há constantes reclamações sobre a falta de medicamentos e mudanças nas unidades de saúde.