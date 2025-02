Vereadores antecipam sessão e debatem pavimentação de rodovia e atendimento do INSS

A sessão também abordou o atendimento na agência do INSS de Três Lagoas. Nesta semana, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou a unidade vazia, sem servidores nos guichês de atendimento. O vereador Marco Silva levou o tema à tribuna, destacando a necessidade de mobilização política para cobrar soluções junto aos deputados estaduais e federais.

O presidente da Câmara, Tonhão, sugeriu que os 15 vereadores elaborem um documento conjunto endereçado à bancada federal de Mato Grosso do Sul, solicitando providências para melhorar o atendimento na agência. Ele destacou que o problema é recorrente em diversas unidades do INSS no país e que a defasagem de servidores impacta diretamente a população, com longas esperas para agendamentos e perícias.