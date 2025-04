Vereadores aprovam repasses para o Torneio de Pesca e a Expotrês

O vereador, Marcus Bazé, que é praticante da pesca esportiva, destacou a importância do auxílio financeiro. “O evento de pesca esportiva é um dos eventos de Três Lagoas que traz recursos para dentro da cidade. Cerca de 79% do evento é formado por turistas de todo o Brasil. A gente teve o ano passado aqui, turismo, turistas que vieram da Bahia, do Rio de Janeiro, são vários estados presentes no município das Lagoas”.

Entre os projetos aprovados está o que autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL). O objetivo é apoiar financeiramente a realização do torneio de pesca esportiva, que acontece entre os dias 1º e 3 de maio, no Balneário Municipal. O evento é considerado estratégico para impulsionar o turismo e promover o nome de Três Lagoas no cenário nacional, além de gerar retorno econômico para o município.

Durante a sessão de terça-feira (15), os vereadores de Três Lagoas analisaram 12 projetos de lei, cinco foram aprovados e outros sete encaminhados para a comissão de justiça e redação final. Entre os projetos que passaram pelo crivo do plenário estão propostas voltadas ao fortalecimento do turismo e da cultura local.

Representantes da associação de pesca esportiva, acompanharam a aprovação do projeto, que destina R$ 451 mil para a associação. O vice-presidente da APETL, Júlio Roberto, destacou a importância do valor aprovado. “Ao longo das 14 edições do evento, APETL tem mostrado sempre um empenho grande, um comprometimento com o trabalho. E por isso temos conseguido aprovar os projetos tanto aqui na Câmara como junto ao governo do estado, então a gente fica contente de ver que mais uma vez a gente está sendo agraciado da parte deles com essa verba, que é muito importante para divulgarmos o turismo de Três Lagoas”.

Roberto explica que o dinheiro será utilizado para a contratação de atrações artísticas e também na estrutura do evento.

O único voto contrário aos projetos foi do vereador Marcus Silva, que explicou seu posicionamento. “É um entendimento, é particular meu, né, em relação aos gastos do município para esses fins. A questão da APETL, é uma questão em que nós tivemos uma reunião ontem. Eu queria me aprofundar mais na prestação de contas”.